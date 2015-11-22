لعبة في الجول – محمد أبو تريكة يختار.. (1) أجمل هدف سجله في حياته

طائرة أبو تريكة.. هذه هي الصورة التي باتت علامة تجارية لنجم الكرة المصرية، والتي تبادر لذهنك دوما حين تتذكر أهدافا لا تنسى لصاحب القميص رقم 22.

أهداف مبهرة ربما مثل قذيفته في الصفاقسي التونسي أو ممتعة كتصويبته من خارج منطقة الجزاء في أول دربي يخوضه بالقميص الأحمر.

هناك أهداف راوغ فيها أبو تريكة خصومه باستمتاع، وأهداف جلبت لمصر وللأهلي بطولات.

أهداف هو اسم السلسلة الجديدة التي تقدمها لعبة FilGoal.com، والبداية مع أيقونة من أيقونات الكرة المصرية.. محمد أبو تريكة.

السؤال الأول لمحمد أبو تريكة جاء كالآتي: ما هو أحلى هدف سجلته في حياتك يا قديس الملاعب المصرية؟

وأجاب أبو تريكة لـFilGoal.com "هناك أغلى هدف سجلته في حياتي، طبعا هدفي في الصفاقسي التونسي".

ثم استدرك "أما أجمل هدف فربما ذلك الذي سجلته في الزمالك بعد مراوغة لحارسه".

ويحكي أبو تريكة "حين انفردت بمرمى الزمالك فكرت في وضع الكرة من فوق رأس الحارس المتقدم أو مراوغته على الزاوية البعيدة".

وأفصح "انشغلت بالتفكير على ما يبدو وأنا أتقدم بالكرة، لأني حين انتبهت وجدت عبد المنصف أمامي مباشرة!".

وأتم "هنا قررت أن أقف بالكرة، عبد المنصف تحرك للزاوية الثانية فانفتحت أمامي الفرصة للتسجيل".

الحلقة الثانية يجيب فيها أبو تريكة على السؤال الثاني: ما هو الهدف الذي لم تتوقع أن تسجله؟

انتظرونا..

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