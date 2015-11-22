وزير السياحة عقب الإدلاء بصوته: سنستخدم أحدث الوسائل لتأمين مطاراتنا

قال هشام زعزوع، وزير السياحة، إن مصر منفتحة على أى إجراءات لتعزيز أمن مطاراتها، مضيفا: "كل الإجراءات تصب فى صالحنا.. وسنستخدم أحدث الوسائل لتأمين مطاراتنا طبقا للمعدلات والمستويات العالمية".

وأضاف "زعزوع"، فى تصريحات صحفية، عقب إدلائه بصوته بالانتخابات البرلمانية بمدرسة الزمالك القومية المشتركة بدائرة بولاق، أن أزمة السياحة الحالية، برغم حدتها، وعلى الرغم من أنها أحد أصعب الأزمات التى واجهت السياحة المصرية، إلا أننى لدى تفاؤل حذر خلال الأيام المقبلة.

وأشار "زعزوع"، إلى أن الوفد البريطانى، الذى يزور مصر حاليًا التقى وزيرى الخارجية والطيران، لافتا إلى أن زيارة الوفد البريطانى دليل على حرصها على سرعة عودة حركة الطيران لمصر.

ويتنافس بالقاهرة 536 مرشحا فرديا فى 24 دائرة لحصد 49 مقعدا فرديا إضافة إلى 14 بالقائمة ويبلغ عدد الناخبين 7 ملايين و42 ألفا و741 مواطنا يصوتون فى 2854 لجنة فرعية باشراف 819 مركزا انتخابيا.

وبشكل شامل يتنافس فى المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية 2872 مرشحا على 222 مقعدا فرديا فى 102 دائرة بـ 13 محافظة تضم 27 مليونا و503 آلاف و913 ناخبا هى "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء ".

وفى نظام القوائم المخصص له بالمرحلة الثانية 60 مقعدا بقطاعين حيث تتنافس ب قطاع القاهرة – الذى يضم القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ ودمياط - 4 قوائم على 45 مقعدا بإجمالى 180 مرشحا وهى "فى حب مصر، والنور، والتحالف الجمهورى وتيار الاستقلال".

- بالفيديو والصور..الرئيس السيسى يدلى بصوته فى انتخابات البرلمان بمصر الجديدة

>

- بالصور.. لجان المرحلة الثانية لانتخابات النواب تفتح أبوابها لاستقبال الناخبين

>

>- انتخابات محافظة القاهرة.. بدء توافد الناخبين على لجان دائرة مصر القديمة‎

>

- بالصور.. الحرس الجمهورى يؤمن لجنة السيسى بمصر الجديدة قبل وصوله للتصويت

>

-اعرف مكان لجنتك فى انتخابات مجلس النواب

>

- انتخابات محافظة شمال سيناء.. بدء نقل القضاة لمقار اللجان الانتخابية

>

- مدير أمن القاهرة: استنفار تام بشوارع العاصمة وانتظام الخدمات أمام اللجان

>

- مديرو أمن محافظات المرحلة الثانية للانتخابات يتفقدون اللجان قبل بدء التصويت

>

- انتظام الخدمات الأمنية باللجان الانتخابية قبل بدء ماراثون المرحلة الثانية

>

>- "مفرقعات القاهرة": مسح شامل للجان الانتخابية قبل بدء عمليات التصويت

>

- انطلاق ساعة الصفر للمرحلة الثانية من انتخابات البرلمان.. وزير الداخلية: نعمل على خلق مناخ طيب للناخبين للإدلاء بأصواتهم بحرية.. ونقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.. ولن نتدخل فى العملية الانتخابية

>

- اليوم.. انطلاق المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية.. العملية تتم بإشراف قضائى كامل وتحت رقابة محلية ودولية.. 69 منظمة تتابع تصويت الناخبين فى 13 محافظة.. وأكثر من 900 متابع دولى ينتشرون باللجان

>