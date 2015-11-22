انتظام عملية التصويت بلجان المنوفية.. وتأخر ١٠ لجان انتخابية في الساعات الأولى

قال المستشار صبري البنا، رئيس اللجنة العامة للانتخابات بمحافظة المنوفية، إن عملية التصويت قد انتظمت في جميع لجان المنوفية، وذلك عقب وصول القضاة لمختلف لجان المحافظة.

وأضاف ” البنا “، في تصريحات صحفية، أن ١٠ لجان كانت قد فتحت أبوابها متاخرةً مدة ساعة إلا ربع، لتأخر وصول القضاة إلى اللجان، مشيرًا إلى أن ذلك نظرًا لعدم معرفتهم بطرق المنوفية، مؤكدًا على انتظام عملية التصويت، واستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم دون أي عوائق أو مشاكل.

ويدلي المصريون بأصواتهم في عدد 13 محافظة هي:” القاهرة – القليوبية – المنوفية – الدقهلية – الغربية – الشرقية – دمياط – الإسماعيلية – بورسعيد – السويس – شمال سيناء – جنوب سيناء – وكفر الشيخ “، في المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، والتي يتنافس فيها عدد 2894 مرشحًا على النظام الفردي، من بينهم 887 مرشحًا حزبيًا، و 195 على القوائم المطلقة.

وكانت قد بدأ أمس ” السبت “، التصويت بالمرحلة الثانية للمصريين المقيمين في الخارج، والمقرر استمراره إلى اليوم .