محافظ الشرقية : إقبال ملحوظ من المصريين منذ فتح اللجان.. ولا شكاوى حتى الآن

قال محافظ الشرقية الدكتور رضا عبدالسلام، إن اللجان شهدت إقبالًا ملحوظًا من المصريين منذ فتح اللجان صباح اليوم، وأنه سيزيد عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية.

وأضاف “عبدالسلام”، في تصريحات لفضائية CBCeXtra، جميع اللجان الانتخابية على مستوى محافظة الشرقية فتحت في موعدها، مشيراً إلى أن المحافظة تتابع سير العملية الانتخابية من خلال غرفة عملياتها وأنه لم تصلنا أي شكاوى حتى الآن.

ويدلي المصريون بأصواتهم في 13 محافظة هي القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، الشرقية، دمياط، الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، كفر الشيخ في المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية على مدار يومين، حيث يتنافس 2894 مرشحًا على النظام الفردي بينهم 887 مرشحًا حزبياً و 195 على القوائم المطلقة.