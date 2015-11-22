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شرطة التموين تضبط 2 طن لحوم فاسدة و24 ألف لتر سولار مدعم

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شرطة التموين تضبط 2 طن لحوم فاسدة و24 ألف لتر سولار مدعم شرطة التموين تضبط 2 طن لحوم فاسدة و24 ألف لتر سولار مدعم
تمكنت شرطة من ضبط ( 4 ) قضايا مواد بترولية، ضبط خلالها ( 24580 لتر بنزين وسولار، و50 طن مواد بترولية خام).

كما تم ضبط ( 11 ) قضية إسطوانات بوتاجاز ضبط خلالها ( 44 ) إسطوانة وقضية دقيق مدعم وأقماح بمضبوطات بلغت (14,250 طن) و( 37 ) قضية مخالفات مخابز و( 12 ) قضية فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة و ( 47 ) قضية غش غذائى وغير غذائى و ( 247 ) قضية فى مجال ( المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين).

كما نجح ضبط ( 7 ) قضايا فى مجال اللحوم والطيور بمضبوطات بلغت ( 2,540 طن) و ( 1 ) قضية فى مجال الإتجار غير المشروع فى الأسمدة والأعلاف المدعمة بمضبوطات بلغت ( 600 كيلو أسمدة وأعلاف ) و ( 10 ) قضايا فى مجال السجائر بيع بأزيد من السعر بمضبوطات ( 69975 عبوة) و( 7 ) قضايا فى مجال السلع مجهولة المصدر.
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مصر 365

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