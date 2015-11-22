صور| رئيس جامعة الأزهر يدلي بصوته في انتخابات النواب

أدلى الدكتور عبدالحي عزب، رئيس جامعة الأزهر، بصوته في مدرسة محمد رفعت الكائنة بمدينة نصر، في أولى يومي المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية.

ويدلي المصريون بأصواتهم في عدد 13 محافظة هي:” القاهرة – القليوبية – المنوفية – الدقهلية – الغربية – الشرقية – دمياط – الإسماعيلية – بورسعيد – السويس – شمال سيناء – جنوب سيناء – وكفر الشيخ “، في المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، والتي يتنافس فيها عدد 2894 مرشحًا على النظام الفردي، من بينهم 887 مرشحًا حزبيًا، و 195 على القوائم المطلقة.

وكانت قد بدأ أمس ” السبت “، التصويت بالمرحلة الثانية للمصريين المقيمين في الخارج، والمقرر استمراره إلى اليوم .

مراسل : عمر عبدالناصر