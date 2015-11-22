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3 حيل غريبة تخلصك من الوزن الزائد أهمها اشرب قهوة سادة

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3 حيل غريبة تخلصك من الوزن الزائد أهمها اشرب قهوة سادة 3 حيل غريبة تخلصك من الوزن الزائد أهمها اشرب قهوة سادة
السمنة وزيادة فى الوزن، من أكثر الأمراض المنتشرة والتى تسبب قلقًا كبيرًا لأصحابها، كما يترتب عليها العديد من الأمراض والمضاعفات، ويسعى المصابون بها لبذل الكثير من الحيل واتباع الأنظمة الغذائية المختلفة للتخلص من السمنة بشتى الطرق.

وحول هذا يشير الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والنحافة، إلى أن السمنة تعد من أكثر الأمراض انتشارًا، وتسبب الكثير من المشاكل الصحية كالإصابة بمرض السكر وجلطات القلب أو المخ، وزيادة نسبة التعرض للسرطان، وحدوث مشاكل فى القلب والعظام.

ويتابع، أن الأشخاص المصابين بهذا المرض يسعون لبذل العديد من الحيل للتخلص منها عن طريق اتباع بعض الأنظمة الغذائية وممارسة الرياضة، ومما لا شك فيه أن هذه الحيل تساعد على التخلص من هذا المرض.

ويقدم استشارى السمنة والنحافة، بعض الحيل الغريبة التى تساهم بشكل كبير فى زيادة معدل الحرق وفقدان المزيد من الوزن الزائد، ومنها:
>1- التنفس الجيد واستنشاق الأكسجين يزيد من معدل حرق بشكل كبير.
>2- هل تعلم أن تناول فنجان من القهوة السادة يساهم فى كبح الشهية وزيادة معدل الحرق، ولذا عليك تناول فنجانين من القهوة للتخلص من الوزن الزائد.
>3- يمكنك استبدال كل ما فى ثلاجاتك من أطعمة مرتفعة السعرات الحرارية بأخرى منخفضة السعرات، وذلك لتحفيزك لتناول الأطعمة الصحية الخفيفة.

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مصر 365

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