القبض على 6 عناصر إخوانية مطلوبين فى قضايا تحريض ببنى سويف

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، اليوم الأحد، القبض على 6 عناصر إخوانية مطلوبين على ذمة قضايا تحريض وبحوزة بعضهم منشورات تحريضية ضد الشرطة والقوات المسلحة.

وألقت الأجهزة القبض على "عاشور.ع" 26 سنة، نجار، "عطية.م" 46 سنة، مدرس، مطلوب ضبطهما وإحضارهما بناء على قرار النيابة العامة، لاتهامهما بالمشاركة فى مسيرات من شأنها تعطيل المصالح العامة والخاصة بالدولة.

كما تم ضبط "عبد الحكيم.ع" 54 سنة، مدرس، و"محمود.م" 35 سنة، تاجر أعلاف، و"عمرو.م" 31 سنة، ترزى، "إسلام.ر" 21 سنة، طالب بكلية الهندسة وبحوزتهم كتيبات ومنشورات تحريضية ضد رجال الجيش والشرطة.