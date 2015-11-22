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ناشطون سوريون: الجيش الحر يقصف معاقل الأسد فى ريف درعا

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ناشطون سوريون: الجيش الحر يقصف معاقل الأسد فى ريف درعا ناشطون سوريون: الجيش الحر يقصف معاقل الأسد فى ريف درعا

>أفاد ناشطون سوريون بأن الجيش الحر قصف معاقل قوات الرئيس بشار الأسد فى قرية "قرفا" بريف درعا.

ونقلت قناة "العربية الحدث" ، اليوم الأحد، عن الناشطين قولهم إن " القصف جاء عقب محاولة القوات النظامية التسلل إلى مدينة الشيخ مسكين بريف درعا".

وفى السياق ذاته، سقط عدد من القتلى والجرحى جراء قصف بالبراميل المتفجرة التى ألقتها مروحيات النظام على حى سكنى فى مدينة درايا بالغوطة الغربية.

كانت المعارضة السورية قد أعلنت أمس إعادة سيطرتها على قريتى "حرجلة ودلحة" من أيدى عناصر تنظيم "داعش" الإرهابى المسلح فى مدينة حلب شمال سوريا.
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