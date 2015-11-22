بالصور.. الحرس الجمهورى يؤمن لجنة السيسى بمصر الجديدة قبل وصوله للتصويت

يشهد محيط مدرسة مصر الجديدة النموذجية الثانوية الإعدادية بنات، استعدادات مكثفة من قوات الحرس الجمهورى، لتأمين محيط اللجنة الفرعية المقرر للرئيس عبد الفتاح السيسى، الإدلاء بصوته فيها ضمن انتخابات المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، التى تجرى على مدار يومى 22 و 23 نوفمبر الجارى.

ووصل اللواء خالد عبد العال، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القاهرة، وعدد من قيادات الداخلية من بينهم رئيس مباحث القاهرة.

وتجرى انتخابات المرحلة الثانية فى 13 محافظة، يتنافس خلالها 4 قوائم انتخابية بقطاع القاهرة، وقائمة واحدة بقطاع شرق الدلتا، فيما يتنافس على مقعدى الفردى لدائرة النزهة ومصر الجديدة، 44 مرشحا حزبيا ومستقلا.

ويتنافس بالقاهرة 536 مرشحا فرديا فى 24 دائرة لحصد 49 مقعدا فرديا، إضافة إلى 14 بالقائمة ويبلغ عدد الناخبين 7 ملايين و42 ألفا و741 مواطنا يصوتون فى 2854 لجنة فرعية بإشراف 819 مركزا انتخابيا.

يتنافس فى دائرة مدينة نصر 62 مرشحًا وحلوان 57 مرشحاً، والساحل 47 مرشحًا، والنزهة ومصر الجديدة 44 مرشحا وعين شمس 44 مرشحًا والزيتون والأميرية 43 مرشحا، والمطرية 40 مرشحًا، والشرابية والزاوية 35 مرشحًا وروض الفرج وشبرا 34 مرشحا والمرج 34 مرشحًا وحدائق القبة 32 مرشحًا، ودائرة شرق القاهرة 30 مرشحا والسلام 30 مرشحًا والوايلى والظاهر 24 مرشحًا، وقصر النيل 20 مرشحا.

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