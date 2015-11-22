انتشار قوات الجيش والشرطة لتأمين اللجان الانتخابية فى العاشر من رمضان

انتشرت قوات الأمن من الجيش والشرطة أمام اللجان الانتخابية فى الدائرة الرابعة لمحافظة الشرقية ومقرها مدينة العاشر من رمضان، وتم وضع سواتر من أكوام من الرمال الجافة لتأمين الطرق والشوارع المؤدية إلى هذه اللجان.

كما انتشرت لافتات حملة مجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان "انزل وشارك" لحث المواطنين على المشاركة فى التصويت، فى محيط المقرات الانتخابية بالدائرة والتى يشرف عليها 40 قاضيا، حيث إن العاشر بها 12 لجنة عامة و33 لجنة فرعية بها 110 ألف صوت ممن لهم حق التصويت، مقسمة إلى 20 لجنة فى دائرة قسم أول بإجمالى 52 ألفا و984 صوتا فى 3 مقرات رئيسية هى مدرسة السادات الثانوية بالمجاورة الخامسة، ومدرسة السلام الابتدائية بالمجاورة 14 فى الكيرهاوس، ومدرسة مبارك كول بالمجاورة 33، أما الـ3 مقرات بدائرة قسم ثانى العاشر، تضم 23 لجنة بإجمالى أصوات 65 ألفا و10 أصوات من الناخبين فى 3 مقرات للجان وهى مدرسة العاشر الثانوية بنين بالمجاورة 38، ومدرسة عثمان بن عفان بالمجاورة 48، ومدرسة عمر بن الخطاب بالمجاورة 55.

يذكر أن دائرة العاشر من رمضان بها 45 لجنة انتخابية مقسمة على 6 مقرات رئيسية، ويتنافس 13 مرشحا على مقعد واحد فردى وهم السيد حسن بكرى رمز الساعة، وأحمد محمود الخطيب رمز الحصان، وعادل السيد محمد رمز الكف، ومحمد سعيد قبطان رمز المركب الشراعى ومحمود معتمد رمز الشمعة، ومحمد حافظ الزاهد رمز النخلة، وسناء سليمان أبو سمرة رمز الجرار، وحنا بشرى رمز الجرس، وجمال عطوة رمز المدفع، ودرويش مصطفى درويش رمز السهم، وسامى عبد العزيز رمز الفنجان، وعلى أحمد على وشهرته الدوكار رمز الفأس، ومحمد محمد توفيق رمز الفنار.

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