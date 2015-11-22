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وزير التعليم العالى السابق: وفرنا الدعم للمخترع الصغير عبر جامعة المنصورة

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وزير التعليم العالى السابق: وفرنا الدعم للمخترع الصغير عبر جامعة المنصورة وزير التعليم العالى السابق: وفرنا الدعم للمخترع الصغير عبر جامعة المنصورة
قال الدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالى السابق، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" إنه لم يتأخر أو يدخر جهدًا عن مصطفى الصاوى المخترع الصغير، وقام بمساعدته حتى تمكن من الوصول إلى الاختراع الذى فاز به بالجائزة.

وأضاف وزير التعليم العالى السابق، أنه قام بتبنى مصطفى وقت أن كان طالبا بالمرحلة الإعدادية ووضع إمكانيات جامعة المنصورة فى متناوله ووفر له اساتذة من كلية الهندسة لمساعدته فى بعض الجوانب الفنية فى مشروعه، وساعده فى السفر للخارج لعرض مشروعه وإنجاحه، وذلك خلال فترة تولية رئاسة جامعة المنصورة، كما أنه قام بتحديد موعاد له مع وزير البحث العلمى لعرض مشروعه معه لإمكانية تطبيقه.

واشار عبد الخالق إلى أنه فوجئ بسفره والحصول على الجنسية الإماراتية والمشاركة فى المسابقة التى شارك فيها من قبل باسم ، وطالب عبد الخالق بوضع دراسة أسباب هذا العزوف، ووضع حد لهذه الظاهرة، ومعرفة أسبابها لإمكانية علاجها والاستفادة من الخبرات والعقول المصرية.


>هانى الناظر: حصول المخترع المصرى على الجنسية الإمارتية خسارة لمصر

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