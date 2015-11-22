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داعش تهدد اتحاد المصارعة الحرة وباريس.. والمهرجان المنتظر ' تحت الحظر '

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داعش تهدد اتحاد المصارعة الحرة وباريس.. والمهرجان المنتظر ' تحت الحظر ' داعش تهدد اتحاد المصارعة الحرة وباريس.. والمهرجان المنتظر ' تحت الحظر '

أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI" بيانا رسميا أكد فيه أن هناك احتمالات أن تقوم داعش بهجوم إرهابي على مهرجان المصارعة الحرة "WWE".

ويقام يوم الأحد مهرجان المصارعة الحرة بأتالانتا عاصمة ولاية جيورجيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت مجموعة القراصنة " Anonymous" قد كشفت في وقت سابق عن نية تنظيم داعش القيام بهجمات إرهابية على مهرجان المصارعة.

هذا بالإضافة للقيام بعدة هجمات أخرى على باريس بعد تلك التي وقعت الأسبوع الماضي.

وأكد بيان مكتب التحقيقات الفيدرالي أنه على علم بالتقارير التي صدرت حول وجود احتمالية وجود هجمات إرهابية وأنهم يأخذون كل التهديدات على محمل الجد.

وأنه على الرغم من عدم وجود مصداقية لكل التقارير لكن المكتب الفيدرالي شدد على أنه اتخذ التدابير اللازمة لمواجهة احتمالية وجود أي هجمات.

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