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اليوم.. نظر دعوى تُطالب بإسقاط الجنسية عن مذيع بقناة مصر الآن

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اليوم.. نظر دعوى تُطالب بإسقاط الجنسية عن مذيع بقناة مصر الآن اليوم.. نظر دعوى تُطالب بإسقاط الجنسية عن مذيع بقناة مصر الآن
تستكمل الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية معروف مختار، نظر الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى، والتى تطالب بإسقاط الجنسية عن محمد ناصر المذيع بقناة الآن الإخوانية، التى تبث من تركيا.

وأوضح فى دعواه، أن المدعو محمد ناصر "عميل تركيا الإرهابى" وصف نفسه بأنه مذيع كافر فى أولى حلقات البرنامج فى 17 نوفمبر الماضى، فقد بدأ الحلقة بإعلان كفره بالدين الإسلامى وكذلك المسيحى.

وقال فى البث التجريبى للقناة، "إننى كافر أنا شخص كافر أنا كافر بالدين اللى بيعبده شيخ الأزهر أحمد الطيب وكافر بالإله اللى بيعبده محمد حسان وعلى جمعة وكافر كمان بالإله اللى بيعبده الملك عبد الله ملك ، لأن الناس دى بتعبد ديانة جديدة اسمها الأزهر والكعبة بتاعتهم هى الأزهر".

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مصر 365

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