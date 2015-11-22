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اجتماعات بين نواب الصعيد لتشكيل كتلة برلمانية لحصد 10 لجان بالمجلس

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اجتماعات بين نواب الصعيد لتشكيل كتلة برلمانية لحصد 10 لجان بالمجلس اجتماعات بين نواب الصعيد لتشكيل كتلة برلمانية لحصد 10 لجان بالمجلس
كشف سيد عبد الوهاب، عضو مجلس النواب عن دائرة المنيا، عن عقد اجتماعات بين نواب محافظات الصعيد لتشكيل كتلة برلمانية للحصول على مقعد رئيس المجلس، والحصول على 10 لجان من لجان البرلمان من 19 لجنة داخل مجلس النواب.

وأضاف "عبد الوهاب"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن من بين اللجان التى يسعى نواب الصعيد للحصول عليها لجان القوى العاملة والزراعة، باعتبار أن هذين المجالين من أهم المجالات التى تشغل أهالى محافظات الصعيد.

وأوضح عبد الوهاب، أن اجتماعات تمت بين نواب محافظات الجيزة والفيوم وسوهاج والمنيا، لبحث أوضاع نواب الصعيد فى البرلمان، وبحث كيفية ترشيح نائب من الصعيد لرئاسة المجلس، وكذلك ترشيح نائب لمنصب الوكيل، وأمناء سر، موضحًا أن هناك أعضاء كثر من النواب ينتمون لمحافظات الصعيد.


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