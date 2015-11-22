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أمانة الرياض تخصص برامج لذوي الاحتياجات الخاصة

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أمانة الرياض تخصص برامج لذوي الاحتياجات الخاصة أمانة الرياض تخصص برامج لذوي الاحتياجات الخاصة

    خصصت أمانة منطقة الرياض ضمن فعاليات اليوم العالمي للطفل في متنزه الملك عبدالله في الملز مشاركة خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة في الفعاليات بحضور أطفالهم بالإضافة الى تكريم عدد منهم حيث نالت مشاركتهم استحسان وإعجاب الحضور فيما استمتعت أعداد كبيرة من الأطفال والذين تفاعلوا مع الفعاليات وشاركوا في فقرات لتعبير عن مشاعر الانتماء للوطن وغرس القيم.

وبين م. إبراهيم بن ناصر الهويمل مدير عام الإدارة العامة للحدائق في أمانة منطقة الرياض أن تنظيم مثل هذه الفعاليات يأتي في سياق برامج الأمانة المستمرة الخاصة بتعزيز البعد الإنساني المدينة، وخدمة سكانها من مختلف الفئات، حيث أخذت على عاتقها استثمار هذه المناسبات الاحتفالية بشكل إيجابي وفعال، والاستفادة من الإمكانيات التي وفرتها الأمانة، خاصة وجود هذه الحدائق والساحات والممرات المميزة.

ولفت م. الهويمل إلى أن الفعاليات ستتضمن تنظيم مارثون للأطفال دون السابعة، في ممرات متنزه الملك عبدالله في الملز، من خلال تجهيزها لهذا الغرض، بالإضافة إلى استثمار النافورة التفاعلية مع أناشيد خاصة بالأطفال، بما يخلق جوا من المتعة لدى هذه الفئة الغالية، في الوقت الذي سيكون متاحا للأطفال دعوة آبائهم وأمهاتهم وذويهم في هذه المناسبة.

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