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«الطبية» بالداخلية تنظم حملة تطعيم ضد الأنفلونزا وورشة للسكري

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«الطبية» بالداخلية تنظم حملة تطعيم ضد الأنفلونزا وورشة للسكري «الطبية» بالداخلية تنظم حملة تطعيم ضد الأنفلونزا وورشة للسكري

    أقامت الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية بفندق الفيصلية بقاعة الأمير سلطان بن عبدالعزيز ورشة عمل تحت عنوان مواجهة السكري أسبابه وأنواعه وآخر المستجدات العلاجية الخاصة بالمرض وخاصة ما يتعلق بعلاج الانسولين حيث تهدف الورشة إلى توعية المختصين من أطباء وصيادلة بآخر المستجدات العلمية في هذا المجال والتي يعود نفعها على المريض.

من جهة أخرى استمرت حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية والتي نفذتها الإدارة العامة للخدمات الطبية بمقر الإدارة تحت شعار (احم نفسك.. تحمي وطنك)

وذلك بتنظيم إدارة الطب الوقائي وإدارة العلاقات العامة والإعلام للإشراف على هذه الحملة وزيارة جميع المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لقوى الأمن والتي تستمر خمسة أشهر.

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