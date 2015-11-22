ممكن تكون مؤشرا لمرض خطير..8 أعراض لو حسيت بيها ماتهملهاش أهمها الصداع

وحدد موقع net doctor الطبى الأمريكى بعض الأعراض التى لا يجب تجاهلها ومنها:
>1-الشعور بالألم فى الصدر: لا يجب تجاهل الشعور بألم الصدر فجأة، لأنه من الممكن أن يكون مؤشرا لذبحة صدرية أو مرض بالشريان التاجى.
>2-الشعور بتعب شديد: من الطبيعى أن يشعر الأشخاص بتعب نتيجة لقلة النوم أو الإرهاق، لكن الشعور بالتعب لفترة طويلة دون أى تفسير قد يكون دليلا على مرض خطير.
>3- فقدان الوزن بشكل غريب: قد تكون علامة على مرض خطير فى الجسم.
>4-ظهور كدمات غريبة فى الجسم: هذا يتطلب منك إجراء فحص للدم، للتحقق من سبب الكدمات بالجلد.
>5- وجود صعوبة فى البلع: وجود صعوبة فى ابتلاع الطعام كالخبز أو اللحم، من الممكن أن يكون ذلك بسبب مشكلة فى المرىء ومن الضرورى استشارة الطبيب.
6- نزيف من فتحة الشرج: على الرغم من أن البواسير من أكثر الأسباب شيوعا لحدوث النزيف، لكن من الممكن أن تكون نتيجة للإصابة ببعض الأمراض الخطيرة الأخرى.
>7-وجود دم فى البول: من الممكن أن تكون دليلا على وجود مشكلة فى المثانة أو التهابات بالجهاز البولى.
>8- الشعور بالصداع: جميع من الأشخاص من الممكن أن يشعروا بالصداع لأسباب متعددة منها التعب أو الإجهاد أو الجفاف، لكن الصداع المزمن الذى يرفض المسكنات والمرتبط بالغثيان وعدم وضوح الرؤية فلا يمكن تجاهله.