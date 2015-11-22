ممكن تكون مؤشرا لمرض خطير..8 أعراض لو حسيت بيها ماتهملهاش أهمها الصداع

فى بعض الأحيان نشعر بالتعب، وقد نتجاهل بعض الأعراض التى نشعر بها، والتى قد تكون مؤشرات لأمراض أو حالة صحية خطيرة، فبعض الأعراض عند ظهورها لا يجب تجاهلها نظرا لخطورتها وإمكانية تأثيرها على صحتنا وحياتنا.

وحدد موقع net doctor الطبى الأمريكى بعض الأعراض التى لا يجب تجاهلها ومنها:

>1-الشعور بالألم فى الصدر: لا يجب تجاهل الشعور بألم الصدر فجأة، لأنه من الممكن أن يكون مؤشرا لذبحة صدرية أو مرض بالشريان التاجى.

>2-الشعور بتعب شديد: من الطبيعى أن يشعر الأشخاص بتعب نتيجة لقلة النوم أو الإرهاق، لكن الشعور بالتعب لفترة طويلة دون أى تفسير قد يكون دليلا على مرض خطير.

>3- فقدان الوزن بشكل غريب: قد تكون علامة على مرض خطير فى الجسم.

>4-ظهور كدمات غريبة فى الجسم: هذا يتطلب منك إجراء فحص للدم، للتحقق من سبب الكدمات بالجلد.

>5- وجود صعوبة فى البلع: وجود صعوبة فى ابتلاع الطعام كالخبز أو اللحم، من الممكن أن يكون ذلك بسبب مشكلة فى المرىء ومن الضرورى استشارة الطبيب.

6- نزيف من فتحة الشرج: على الرغم من أن البواسير من أكثر الأسباب شيوعا لحدوث النزيف، لكن من الممكن أن تكون نتيجة للإصابة ببعض الأمراض الخطيرة الأخرى.

>7-وجود دم فى البول: من الممكن أن تكون دليلا على وجود مشكلة فى المثانة أو التهابات بالجهاز البولى.

>8- الشعور بالصداع: جميع من الأشخاص من الممكن أن يشعروا بالصداع لأسباب متعددة منها التعب أو الإجهاد أو الجفاف، لكن الصداع المزمن الذى يرفض المسكنات والمرتبط بالغثيان وعدم وضوح الرؤية فلا يمكن تجاهله.