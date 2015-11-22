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الجزائر تغلق حدودها مع مالى وليبيا بعد الإعتداء على فندق فى باماكو

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الجزائر تغلق حدودها مع مالى وليبيا بعد الإعتداء على فندق فى باماكو الجزائر تغلق حدودها مع مالى وليبيا بعد الإعتداء على فندق فى باماكو

>أفاد تقرير إخبارى ان السلطات العسكرية الجزائرية أغلقت مجددا الحدود البرية مع مالى وليبيا، مباشرة بعد عملية احتجاز رهائن فى فندق "راديسون بلو" بوسط العاصمة المالية باماكو الجمعة.

ذكرت صحيفة "الخبر" الجزائرية فى عددها الصادر اليوم الأحد، أن السلطات العسكرية المكلفة بتسيير الحدود البرية، عادت إلى تشديد الإجراءات الأمنية عن طريق غلق الحدود، وهو وضع تم التوقف عن العمل به فى حدود البلاد مع مالى منذ ابريل 2012، وفى الحدود مع ليبيا منذ مايو 2014.

ونقلت الصحيفة عن مصدر امنى بمنطقة برج باجى مختار القريبة من الحدود مع مالى، إن أوامر صدرت من هيئة أركان الجيش، تفرض التزام أقصى درجات الحذر فى التعامل مع الجانب الآخر من الحدود.

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الأركان الجيش الجزائرى الفريق أحمد فايد صالح، أعطى لقيادات النواحى العسكرية الثالثة والرابعة والسادسة، المسؤولة عن الحدود مع دول مالى والنيجر وليبيا، صلاحية تقييم الوضع الأمنى الميدانى على الحدود.

وفرضت القيادات العسكرية إجراءات أمن مشددة على الحدود، بالتوازى مع استنفار نحو 50 ألف عسكرى على الحدود مع ليبيا ومثلهم مع مالى.

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مصر 365