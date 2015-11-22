حظك اليوم برج الحمل الإثنين 23/11/2015

حظك اليوم لبرج الحمل:

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

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>مهنيًا: حاول انتباه لعيون المترصدين لك، حتى لا تقصى على ما حققته من إنجازات فى العمل ويؤثر ذلك على أدائك المهنى بشكل سلبى، فانتبه.>عاطفيًا: الحبيب لا يحتاج منك سوى وجودة بجانبة خاصة هذه الفترة، حتى يستطيع أن يتخطى الظروف السيئة التى يمر بها هذه الأيام، لذا فحاول البقاء بجواره دائمًا.>صحيًا: حافظ على نظامك الغذائى وواظب على تناول وجبة الإفطار فهى مهمة جدًا لمد الجسم بالنشاط والحيوية والطاقة اللازمة.هناك مجموعة من الزملاء الحاقدين يحيطون بك فى مجال العمل، حاول تجنبهم قدر الإمكان، حتى لا تثير غيرتهم ويلجأون إلى تدبير بعض الأمور المكيدة لك والتى ليست فى صالحك على الإطلاق.