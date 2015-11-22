حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 22/11/2015

حظك اليوم لبرج الأسد:

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

حظك اليوم لبرج الثور:

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

حظك اليوم لبرج الجدى:

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

حظك اليوم لبرج الجوزاء:

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

حظك اليوم لبرج الحمل:

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

حظك اليوم لبرج الحوت:

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

حظك اليوم لبرج الدلو:

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

حظك اليوم لبرج السرطان:

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

حظك اليوم لبرج العذراء:

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

حظك اليوم لبرج العقرب:

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

حظك اليوم لبرج القوس:

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

حظك اليوم لبرج الميزان:

>مهنيًا: اليوم تقبل على العمل بشكل رائع، بعد تلقيك العديد من الأخبار السارة التى ستشعرك بمزيد من الحيوية والنشاط وستغير حالتك المزاجية وتمنحك العزيمة والإصرار على التقدم.>عاطفيا: حاول أن تتحلى بالحكمة وتكن صبورًا إذا كنت تريد أن تحل المشكلات القائمة بينك وبين الشريك، كما عليك أن تتفرغ لقضاء وقت كافِ معه.>صحيًا: هذه الأيام ليست فى صالحك، إذا كنت تريد أن تنعم بحالة صحية جيدة، فحاول الابتعاد عن تناول الأطعمة الجاهزة سوف لأنها ستجعلك تشعر ببعض الاضطرابات المعوية.>اليوم سوف تتلقى الدعم والمساعدة النفسية ممن حولك حتى تستطيع تخطى المحنة التى أنت عليها الآن، وذلك لأنك شخصية عاقلة وودودة يحبك الجميع وذلك سوف يساعدك على تحقيق تقدم ملحوظ وإنجاز المهام بشكل أسرع، فلا تقلق.>مهنيًا: اليوم ستحصل على مكافأة مادية مجزية نظير اجتهادك فى العمل فى الفترة الماضية، ما سيجعلك أكثر نشاطًا وجدية فى العمل لتحقيق المزيد من الإنجازات.>عاطفيًا: سيطرأ اليوم بعض التغيرات المزاجية بينك وبين الشريك، يقود إلى تعزيز العلاقة بينكما، فالأجواء تسمح لك للخروج فى نزهة والاستمتاع بقضاء الأوقات الممتعة معه.>صحيًا:لا تستهون بالجو، فسوف تصاب بالإنفلونزا الموسمية، ولذلك حاول الخضوع للراحة والاسترخاء وأخذ قسط كافٍ من النوم.>لا تستمع لمن يحبطونك، بل تمسك بأحلامك واحشد قوتك ولا تتصرف بتسرع وحاول أن تحافظ على طاقتك بقدر الإمكان، وثق أنه لن يقف أمامك أى شىء.>مهنيًا: ربما تشعر اليوم ببعض التقلبات التى تعوق أدائك للعمل، فحالتك المزاجية ليست جيدة كالمعتاد ولهذا حاول أن تتجاهلها حتى تتمكن من التركيز.>عاطفيا: حاول أن تحافظ على حالة التناغم والألفة التى تنعم بها هذه الأيام مع الشريك ولا تعكر صفو العلاقة بينكما بمزيد من المشكلات.>صحيا: الرياضة من أهم الاشياء التى ستجعلك تصل إلى الجسم المثالى الذى تتمناه، ولذلك حاول الحفاظ على ممارستها بقدر الإمكان والحفاظ على النتيجة التى وصلت إليها.>اليوم ستجلس مع أحد رجال الأعمال الذى سيقوم بتنفيذ مشروعك الذى طالما حلمت به ولذلك استمر فى طريق المثابرة فالوصول للنجاح أصبح بقريب جدًا من حياتك فلا تيأس واستعد لمزيد من الأخبار السارة فى الفترة المقبلة.>مهنيا: دائمًا تخسر علاقتك بمعظم أصدقائك وزملائك فى العمل بسبب عصبيتك وتهورك، لذا فاحذر من التهور أثناء العمل، ولا تقم باتخاذ قرارات وأنت فى هذه الحالة.>عاطفيًا: الشريك يحبك ويبحث دائمًا عن مصلحتك فربما تعانى من بعض الظروف السيئة، ولكم وقوف الشريك بجانبك ودعمه لك يساعدك على تجاوزها.>صحيا: يصيبك حالة من الكسل هذه الأيام تمنعك من التألق فى العمل كعادتك، ولذلك حاول أن تتخطى هذه الحالة سريعًا لتعود لنشاطك المعهود.>من أكثر مميزاتك، بأنك شخصية اجتماعية وودودة والجميع يرونك شخصية لطيفة ومتعاونة، لذا استغل هذه الفرصة واغتنمها وحاول تكوين علاقات اجتماعية جديدة لتوسيع دائرة معارفك.>مهنيًا: حاول انتباه لعيون المترصدين لك، حتى لا تقصى على ما حققته من إنجازات فى العمل ويؤثر ذلك على أدائك المهنى بشكل سلبى، فانتبه.>عاطفيًا: الحبيب لا يحتاج منك سوى وجودة بجانبة خاصة هذه الفترة، حتى يستطيع أن يتخطى الظروف السيئة التى يمر بها هذه الأيام، لذا فحاول البقاء بجواره دائمًا.>صحيًا: حافظ على نظامك الغذائى وواظب على تناول وجبة الإفطار فهى مهمة جدًا لمد الجسم بالنشاط والحيوية والطاقة اللازمة.>هناك مجموعة من الزملاء الحاقدين يحيطون بك فى مجال العمل، حاول تجنبهم قدر الإمكان، حتى لا تثير غيرتهم ويلجأون إلى تدبير بعض الأمور المكيدة لك والتى ليست فى صالحك على الإطلاق.>مهنيًا: تتعرض لأزمة مالية هذا الشهر بسبب ضياع محفظة نقودك الخاصة، لذا حاول التفكير فى الحلول التى تساعدك على تجاوز هذه الأزمة.>عاطفيًا: حاول أن تعيش حياتك العاطفية بكل ما أوتى بك من قوة، فليس هناك شيء مضمون.>صحيًا: تمر اليوم بحالة من الضغوط النفسية والعصبية التى قد تؤدى إلى تدهور حالتك الصحية وتدهور أدائك المهنى فى مجال العمل.>بالرغم من أنك شخصية ترفض المجد والشهرة إلا أنك ستحصد على قدر عالِ من الشهرة فى الفترة القادمة بسبب نجاحك فى تخطى أحد مشاريع العمل، فسوف يذيع صيتك فى الإدارات الأخرى وستحصل على مكافأة مالية ما يزيد من مكانتك لدى المديرين.>مهنيا: لا تتكبر من أخذ المشورة من الآخرين، فذلك سوف يساعدك كثيرًا على أن تتخذ قرارًا يحيرك منذ شهور متصلة.>عاطفيًا: الشريك يمر بأزمة هذه الأيام نتيجة أنه فقد أحد أقاربه فحاول أن تتواجد معه قدر الإمكان، فهو يحتاج لك أكثر من أى وقت مضى.>صحيا: حالتك الصحية ليست على ما يرام فحاول الانتباه لها قدر الإمكان لها حتى تنعم بصحة جيدى تعيينك على مواصلة الأهداف التى تسعى لتحقيقها.>حاول الحصول على بعض الدورات التدريبية فى بعض المجالات الحديثة حتى تصقل خبراتك وتكون إنسانًا أكثر تقدم، حتى تتمكن من الحصول على وظيفة بقدر مالِ أكبر يتماشى مع التزاماتك المادية.>مهنيًا: لا تمشى وراء رأيك فقط، وحاول أخذ مشورة من حولك، حتى لا تضع نفسك فى موقف أنت فى غنى عنه.>عاطفيًا: لا شىء أفضل من الصراحة خاصة فى العقبات العاطفية، ولذلك حاول دائمًا أن تستخدم أسلوب النقاش مع الشريك، فإذا لم تتخلص من الأمور التى تزعجك سوف تسوء الأمور وتزداد المشكلات بينكما.>صحيًا: سوف تتمكن من تجاوز وعكة صحية بسيطة ربما تصيبك هذه الأيام، ولهذا حاول الاهتمام بحالتك الصحية قدر الإمكان.>حاول أن تولى أسرتك اهتمامًا خاصًا، فحياتك المهنية تأخذك منهم بشكل كبير، لذلك حاول أخذ قسط كافٍ من الراحة حتى تعوضهم عن الأيام التى كنت حاضرًا غائبًا فيها.>مهنيًا: حاول أن تتخذ منهجًا جديدًا فى العمل، حتى تستطيع أن تلفت أنظار المحيطين بك خاصة الرؤساء.>عاطفيًا: لا تتعجل على الارتباط فتسىء الاختيار بشريك الحياة لمجرد أنك تعانى من الفراغ العاطفى.>صحيا: سوف يكون الأمر على ما يرام، إذا استطعت أن تبتعد عن السلبيات التى يمكنها التأثير على حالتك الصحية كالتدخين.>تتلقى هذه الأيام مجموعة من الاتصالات الهاتفية من بعض الأصدقاء وسوف تقومون بتحديد موعد للقائهم فى الأيام المقبلة، ما سوف يؤثر على نفسيتك وتستطيع أن تخرج من الروتين.>مهنيا: سوف تستطيع إنجاز الكثير من المهام المطلوبة فى العمل فى حالة قمت بطلب المساعدة من ذوى الخبرة إذا احتجت إليها.>عاطفيا: اليوم مختلف وتحديدًا على مستوى الحياه العاطفية حيث تنتعش العلاقة بينك وبين الشريك مما يغير مزجك بشكل كبير.>صحيا: حتى لا تتدهور صحتك احذر من الاستهانة بها وحاول إيجاد الحلول العلاجية المناسبة لبعض الأعراض التى تعانى منها مؤخرًا.>قد تواجهك عقبات جديدة فى عملك الحالى، فحاول أن تتأنى الصبر وتتبع أسلوب الحكمة حتى لا تسيء الأمور أكثر وتصبح أكثر تعقيدًا.>مهنيا: يتطلب أداؤك المهنى بعض الحكمة حتى تتمكن من التعامل مع المشكلات التى تعترض طريق تقدمك نحو تحقيق الأهداف التى تسعى لتحقيقها.>عاطفيا: أنت شخص لا يقع فى الحب من أول نظرة، ولكنك ستقع فى إعجاب أحد المحيطين بك فى مجال العمل هذا الأسبوع.>صحيا: ربما تعانى من الآلام الحادة بأنحاء متفرقة من الجسم نتيجة القيام ببعض الأعمال الشاقة، ولذلك احرص على الحصول على الراحة.>احتفظ بهدوئك وبالرغم من التراجع الذى تشهده حياتك العملية إلا أنك يجب أن تتحدى نفسك وتواجه هذا التراجع بمزيد من الإنجازات لتثبت لمن حولك خاصة الرؤساء بأنك خص قادر على تخطى الأزمات.>مهنيًا: كن حذرًا فى تصرفاتك الفترة الماضية حتى لا تتسبب لنفسك فى المشاكل التى أنت فى غنى عنها، فانتبه.

عاطفيًا: حتى تعرف التفاصيل الدقيقة التى يعيشها الحبيب وتتمكن من التواصل معه حاول التقرب منه ومشاركته حياته الخاصة.

صحيًا: حاول أن تبتعد عن الضوضاء التى تسبب لك التوتر وعدم القدرة على إنجاز المهام، فربما قد تصاب بحالة من الصداع الشديد تعكر صفو حالتك المزاجية.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

>صحتك قد تتأثر سلبيًا هذه الأيام، ولذلك حاول أن تتوخى الحذر، وانتبه عند اختيار كلماتك فى علاقتك مع شريك حياتك وحاول تغيير عاداتك السلبية معه.