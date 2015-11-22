حظك اليوم برج الميزان الأحد 22/11/2015

حظك اليوم لبرج الميزان:

>مهنيًا: كن حذرًا فى تصرفاتك الفترة الماضية حتى لا تتسبب لنفسك فى المشاكل التى أنت فى غنى عنها، فانتبه.

عاطفيًا: حتى تعرف التفاصيل الدقيقة التى يعيشها الحبيب وتتمكن من التواصل معه حاول التقرب منه ومشاركته حياته الخاصة.

صحيًا: حاول أن تبتعد عن الضوضاء التى تسبب لك التوتر وعدم القدرة على إنجاز المهام، فربما قد تصاب بحالة من الصداع الشديد تعكر صفو حالتك المزاجية.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

>صحتك قد تتأثر سلبيًا هذه الأيام، ولذلك حاول أن تتوخى الحذر، وانتبه عند اختيار كلماتك فى علاقتك مع شريك حياتك وحاول تغيير عاداتك السلبية معه.