«الاتحادية للكهرباء».. فعاليات ترسّخ ثقافة الابتكار

تعتزم الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء تنظيم عدد من الفعاليات والأنشطة ضمن احتفالات الدولة بأسبوع الابتكار، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مع بداية الأسبوع المقبل بمقر الهيئة الرئيسي بإمارة عجمان، وذلك في الخيمة الرئيسية بمقر الهيئة بعجمان.

وقال محمد صالح، مدير عام الهيئة، ستشمل الفعاليات عروضاً لأجهزة العدادات الذكية، والمرشدات، إضافة إلى منصة تعرض شرحاً حول الخدمات الذكية التي تقدمها الهيئة، وكيفية استخدامها وفوائدها، هذا بالإضافة إلى تخصيص ركن لمختبر الإبداع، والذي سيتم من خلاله عرض لمفاهيم وتجارب كيميائية مبسطة ومعلومات ذات علاقة بمواصفات وجودة المياه.

كما قامت الهيئة كذلك بتوجيه الدعوة لأحد المبتكرين الإماراتيين للتحدث عن تجربته واختراعاته ونجاحاته، وبحضور عدد من طلبة وطالبات المدارس والجامعات تعميماً للفائدة، حيث تم تخصيص يوم 25/11/2015 لطلبة المدارس للفئة العمرية بين 10-14 عاماً، سيصاحب هذه الأنشطة والفعاليات عدد من المسابقات والألعاب وسيتم تكريم الفائزين.

ستتضمن الفعاليات التي تنظمها الهيئة خلال الفترة من 22 وحتى 28 الشهر الجاري عدداً من ورش العمل التوعوية التي تعقد على مدار الأسبوع لتغطي المفاهيم الأساسية للابتكار، إضافة إلى جلسات العصف الذهني «ملتقى الابتكار»، والتي سيتم دعوة جمهور المتعاملين للمشاركة فيها.

منوهاً بأن الهيئة قد بدأت بتنظيم هذه الجلسات تنفيذاً لخطتها الرامية إلى ترسيخ ثقافة الابتكار في الهيئة وباعتبارها أحد الأساليب الفعالة لجمع مقترحات وأفكار الموظفين، وغالباً ما يتم تحديد الموضوعات التي تتم مناقشتها في هذه الجلسات وفقاً لأولويات الهيئة، وقد حددت الهيئة الموضوعات التي سيتم تناولها خلال أسبوع الابتكار لتدور حول محوري إسعاد المتعاملين وإسعاد الموظفين.

وأكد مدير عام الهيئة أهمية هذا الأسبوع في ترجمته لتوجهات القيادة الحكيمة لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومساهمته في ترسيخ ثقافة جديدة في المجتمع تقوم على الابتكار الذي يعتبر العنصر الأساسي في التطور والنهوض بمستويات الأداء وصولاً إلى أن نكون ضمن الحكومات الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم.