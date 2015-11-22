مؤتمر المرأة في رأس الخيمة يكرّم الشيخة فاطمة

كرم مؤتمر المرأة الذي عقد في رأس الخيمة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة تقديرا لجهودها الرائدة في تمكين المرأة الإماراتية.

وتسلمت نيابة عن سموها نورة خليفة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام درع التكريم التي قدمها الشيخ فيصل بن صقر القاسمي رئيس مجلس ادارة شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار».. عقب اختتام فعاليات مؤتمر «امرأة» الذي استمر يوما واحدا وعقد تحت رعاية الشيخة مهرة بنت احمد رئيسة جمعية نهضة المرأة برأس الخيمة ومجموعة مبادرات «قدها» ومبادرة «تمكين» في قاعة مسرح مركز وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع في رأس الخيمة.

وأكدت نورة خليفة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام في تصريح بهذه المناسبة أن المرأة الإماراتية محظوظة بدعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، مثمنة دور سموها الرائد في الارتقاء بمستوى تعليم وثقافة المرأة الإماراتية وتمكينها وتطوير دورها في مختلف المجالات.

وقالت إن عطاء سمو الشيخة فاطمة للمرأة الإماراتية متواصل وبلا حدود في مختلف المجالات محققا العديد من المكاسب الوطنية غير المسبوقة محليا وعربيا وعالميا.

حضر فعاليات المؤتمر الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة والشيخ فيصل بن صقر القاسمي رئيس مجلس ادارة شركة الخليج للصناعات الدوائية جلفار والشيخة الدكتورة هند بنت عبدالعزيز القاسمي رئيسة نادي الإمارات لسيدات الأعمال والمهن الحرة والشيخ صقر بن سلطان بن حميد القاسمي والشيخ صقر بن طارق القاسمي والشيخ حميد بن سلطان بن حميد القاسمي.

جهود صادقة

وأكدت السويدي أن تكريم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» يأتي تقديرا لجهودها الصادقة المخلصة في خدمة الوطن بصفة عامة ودعم المرأة الإماراتية بصفة خاصة.. فيما قدمت التهنئة لسموها بهذه المناسبة وتمنت لسموها طول العمر ودوام الصحة والعطاء لخدمة المرأة الإماراتية والعربية.

وقالت إن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الامارات» صاحبة قلب كبير فاض عطاء وتفانيا حتى أصبحت قدوة ومثلا أعلى يحتذى في القيادة والريادة.. بينما تخطى عطاء سموها حدود الوطن عربيا وعالميا.. مشيرة الى أن الكلمات تعجز في وصف هذا العطاء لأنها وهبت نفسها لخدمة وطنها وغرس القيم النبيلة في نفوس بنات الإمارات حتى غدون يفخرن بأمومة سموها لهن كونهن أصبحن شريكا فاعلا في مسيرة النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة.

وأشادت بدعم سموها ورعايتها الكريمة للمرأة الاماراتية للارتقاء بمكانتها وفكرها المجتمعي، مشيرة إلى أن المرأة الإماراتية حققت تقدما لافتاً في جميع المجالات خصوصا التمكين الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.. وأن اهتمام ومتابعة سموها وعطاءها لفتاة الإمارات ساهم في تحقيق نقلة إضافية حيث شقت طريقها.. واليوم هي تقف بجوار الرجل تشاركه في البيت والعمل بوعي وإيمان لأن بناء الأوطان لا يتحقق إلا بتكامل الرجل والمرأة.. واليوم تجني الفتاة الإماراتية والعربية ثمار جهدها.

نبتة مثمرة

وأكدت أن النبتة التي روتها سموها دعما ومتابعة قد أينعت وأثمرت، لافتة الى أن «أم الإمارات» رسمت الطريق وقدمت للجميع كل مقومات ومؤهلات المضي فيه..كما أن أيادي سموها البيضاء ودعمها السخي للمرأه الإماراتية أسهم بشكل ملحوظ في تمكين المرأة وتقلدها أعلى المناصب بجانب نيلها حقوقها كاملة.. مشيرة إلى أنه بفضل «أم الامارات» أصبحت المرأة الإماراتية شريكا أساسيا في مسيرة التنمية التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه ليواصل مسيرتها دعما واهتماما بالإنسان دون تمييز على أساس الجنس.. صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الاعلى حكام الامارات.

عصر ذهبي

من جانبه قال المهندس خالد حبيب العطار مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة «قدها» وأمينها العام.. إن المرأة الإماراتية تشهد عصرها الذهبي بشهادة الجميع وفي مختلف المجالات وذلك برؤية ثاقبة وحكيمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظة الله اكمالا لمنجزات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه فرأيناها تعلو صروح المنجزات وتصل للعالمية وتحفر اسمها في صفحات التاريخ.

من جهتها قالت ساناز مختاري مؤسس ورئيس مبادرة «تمكين».. ان مؤتمر «امراة» يهدف الى تعزيز دور المرأة في المجتمع والهام النساء في دولة الامارات للمشاركة الفاعلة في بناء الوطن كما يوفر المؤتمر للمشاركين والمشاركات فرصة للاستماع لنقاشات وجلسات حوار بمشاركة متحدثين متميزين بارزين وكما يهدف المؤتمر الى تسليط الضوء على دعم الفرص المقدمة من القيادة الرشيدة في الدولة لتشجيع تمكين المرأة.

حلقة نقاشية

ونظم المؤتمرون حلقة نقاشية حول الإمكانيات المتاحة للمرأة بعنوان «المرأة سر نجاح ورقي كل الدول» وأخرى حول دور المرأة في المجتمع بعنوان «الأدوار والمسؤوليات المكلفة بها المرأة من المنظور الحالي والمستقبلي»، فضلا عن حلقة حول دور دولة الامارات العربية المتحدة في تعزيز وتطوير قدرات المرأة القيادية في شتى المحافل الدولية.. وحلقة حول دور الرجل في تمكين المرأة وأخرى حول الإدارة والموازنة بين مهام المرأة العملية والأسرية.