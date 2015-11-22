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انتهاء تصويت المصريين فى لندن بأول أيام لمرحلة الثانية لانتخابات البرلمان

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انتهاء تصويت المصريين فى لندن بأول أيام لمرحلة الثانية لانتخابات البرلمان انتهاء تصويت المصريين فى لندن بأول أيام لمرحلة الثانية لانتخابات البرلمان
أغلقت السفارة المصرية بالعاصمة البريطانية لندن، اليوم أبوابها فى التاسعة مساء بالتوقيت المحلى، معلنة انتهاء تصويت الناخبين المصريين فى اليوم الأول للمرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية.

ومر اليوم الأول للانتخابات بهدوء ، حيث جرت العملية الانتخابية بكل شفافية دون مشاكل، وسط تعاون كامل من أعضاء السفارة المصرية برئاسة السفير ناصر كامل، والذين وفروا للناخبين كل الوسائل ليتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر.

وشهد اليوم حرص عائلات مصرية على المشاركة فى التصويت رغم البرد القارس الذى تشهده لندن حاليا.

ومن المنتظر أن تفتح السفارة أبوابها فى التاسعة صباح الغد الأحد لاستقبال الناخبين حتى التاسعة مساء موعد انتهاء اقتراع المصريين فى الخارج فى الانتخابات البرلمانية، والتى تمثل الخطوة الثالثة والأخيرة لخارطة الطريق.

وتشمل المرحلة الثانية 13 محافظة هى القاهرة و القليوبية والمنوفية والدقهلية والغربية والشرقية ودمياط والإسماعيلية وبورسعيد والسويس وشمال سيناء وكفر الشيخ وجنوب سيناء.

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