"داعش" يصف أردوغان بالمرتد.. ويؤكد: حزبه علمانى يتمسح بالإسلام

شن تنظيم داعش هجوما حاداً على السلطات التركية، قائلاً: "منهج الدولة العثمانية سبب فى زوال الدولة الإسلامية"، وصفاً الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بـ "المرتد".

وقال التنظيم فى فيديو نشره اليوم السبت: "إن أتاتورك هو من ألغى الأحكام الشرعية وبدلها بالقوانين البشرية وأعلن تركيا دولة علمانية وقضى على شعائر الإسلام وفرض على المجتمع المسلم التعليم العلمانى الأوروبى".

ووصف التنظيم حزب العدالة والتنمية الذى يتزعمه "أردوغان" بـ"حزب الردة العلمانى" قائلاً: هو من يتستر خلف عباءة الإسلام وإدعاء حمل الأمانة وإصلاح الحال ومنهجه الكذب والتضليل فهو حزب متمسح بالإسلام".