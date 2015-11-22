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بالصور . مائدة حوارية حول دور الإعلام الإقليمى فى دعم برامج محو الأمية

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بالصور . مائدة حوارية حول دور الإعلام الإقليمى فى دعم برامج محو الأمية بالصور . مائدة حوارية حول دور الإعلام الإقليمى فى دعم برامج محو الأمية
نظمت الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بسوهاج، بالاشتراك مع مؤسسات المجتمع المدنى اليوم السبت، مائدة حوارية حول دور الإعلام الإقليمى فى دعم برامج محو الأمية، بحضور الدكتور أسامة فراج رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتعليم الكبار، ومحمد الدالى مدير الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بسوهاج، والمهندس شعبان قنديل سكرتير عام محافظة سوهاج.

وقال محمد الدالى فى تصريحات صحفيه، إن المائدة تهدف إلى وضع تصور لدور الإعلام المرئى والمسموع والمقروء فى حشد الطاقات وخلق رأى عام مؤازرٍ لقضايا وبرامج محو الأمية، لخفض معدلات الأمية بإقليم جنوب الصعيد.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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