بالفيديو - لاعب أورلاندو يقف على الكرة ضد النجم.. ' نحن نعرف قضية الزمالك ورمضان '

وقف تهابو راخالي لاعب وسط أورلاندو بايرتس على الكرة خلال مواجهة النجم الساحلي في نهائي الكونفدرالية ليتذكر المعلق رؤوف خليف واقعة الزمالك ورمضان صبحي.

رمضان صبحي وقف على الكرة في مواجهة الزمالك في الدوري ثم كرر ما فعله في لقاء السوبر.

وشهدت الواقعة وقتها اشتباكات داخل الملعب بين لاعبي الأهلي والزمالك.

وفي ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية حل النجم الساحلي ضيفا على أورلاندو وفي الدقيقة 55 عندما كانت النتيجة تشير لتقدم أورلاندو 1-0، وقف راخالي على الكرة وسط تشجيعات وصيحات فرحة من الجماهير.

وعن الواقعة قال رؤوف خليف الذي كان يعلق على المباراة: "نحن نعرف قضية رمضان صبحي والزمالك عندما وقف على الكرة وأثار غضب الجميع".

وأضاف "لا مجال للاستفزاز في كرة القدم".

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