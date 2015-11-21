المعارضة السورية تستعيد بلدتين فى حلب من داعش

>قال تحالف للمعارضة السورية المسلحة يدعمه الغرب اليوم السبت انه استعاد بلدتين من مقاتلى تنظيم داعش فى محافظة حلب بشمال البلاد قرب الحدود مع تركيا.

واستولت الجبهة الشامية التى تنشط فى ريف حلب الشمالى على بلدة دلحة فى هجوم بدأ فجر يوم الجمعة.. واستولت جماعة أخرى تدعى لواء السلطان مراد على قرية حرجلة.. وكان تنظيم داعش سيطر على البلدتين فى أغسطس.

ونشرت الجبهة صورا لأربعة شبان قالت إنهم أسرى من تنظيم داعش وأشارت إلى أنها فككت مئات الألغام فى البلدتين وفى محيطهما.

وقال مدير المكتب الاعلامى للجبهة الشامية هيثم أبو حمو إن أهمية "تحرير" هاتين البلدتين تكمن فى أنهما ستكونان الأساس "لتحرير" باقى البلدات القريبة الخاضعة لسيطرة التنظيم.

وسيطر تنظيم داعش على البلدتين فى أغسطس آب بعد انسحاب جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة والمعادية للتنظيم من منطقة كان يفترض فى تلك الفترة أن تحولها تركيا إلى منطقة عازلة

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