أخبار عاجلة

بالصور.. جنازة مهيبة لـ"عروسي الدقهلية" -
بالصور- ملكات جمال يخطفن الأنظار في منطقة الأهرامات.. من هن؟ -
الكالشيو: جرب الصيف السنة دي .. في إيطاليا -
الكالشيو: تعليقات بعض المتابعين على الصفحة الرسمية للبرنامج .. الجمعة 07 إبريل 2017 -
خطوات تصعيدية غير مسبوقة من روسيا وتنبؤات باندلاع حرب عالمية بالمنطقة -
في خطوة مفاجئة || السودان تتخذ اجراء جديد وغير متوقع ضد المصريين.. يمثل صدمة للكثير من الفئات العمرية -
الكالشيو: جدول مباريات الدوري الإيطالي السبت والأحد 7 و 8 إبريل -
فرنسا: الضربات الأمريكية إشارة لروسيا وإيران بعدم الاستمرار في دعم الأسد -
الأردن: الضربة الأمريكية بسوريا رد فعل مناسب على استخدام "أسلحة الدمار الشامل" -
رئيس المجلس الأوروبي: الضربة الامريكية لسوريا تثبت التصميم ضد الهجمات الكيميائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

المعارضة السورية تستعيد بلدتين فى حلب من داعش

Google+ Print
المعارضة السورية تستعيد بلدتين فى حلب من داعش المعارضة السورية تستعيد بلدتين فى حلب من داعش

>قال تحالف للمعارضة السورية المسلحة يدعمه الغرب اليوم السبت انه استعاد بلدتين من مقاتلى تنظيم داعش فى محافظة حلب بشمال البلاد قرب الحدود مع تركيا.

واستولت الجبهة الشامية التى تنشط فى ريف حلب الشمالى على بلدة دلحة فى هجوم بدأ فجر يوم الجمعة.. واستولت جماعة أخرى تدعى لواء السلطان مراد على قرية حرجلة.. وكان تنظيم داعش سيطر على البلدتين فى أغسطس.

ونشرت الجبهة صورا لأربعة شبان قالت إنهم أسرى من تنظيم داعش وأشارت إلى أنها فككت مئات الألغام فى البلدتين وفى محيطهما.

وقال مدير المكتب الاعلامى للجبهة الشامية هيثم أبو حمو إن أهمية "تحرير" هاتين البلدتين تكمن فى أنهما ستكونان الأساس "لتحرير" باقى البلدات القريبة الخاضعة لسيطرة التنظيم.

وسيطر تنظيم داعش على البلدتين فى أغسطس آب بعد انسحاب جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة والمعادية للتنظيم من منطقة كان يفترض فى تلك الفترة أن تحولها تركيا إلى منطقة عازلة
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365