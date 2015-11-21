مؤتمر لويس إنريكي – تفوق برشلونة في كل شيء.. وعدم إشراك ميسي كان قرار سهلا

أشاد لويس إنريكي المدير الفني لبرشلونة بأداء لاعبيه بعد الفوز الكبير على ريال مدريد 4-0 اليوم السبت، في كلاسيكو الجولة الـ12 من الدوري الإسباني.

وحقق برشلونة الفوز الأكبر في سنتياجو برنابيو، منذ الفوز 6-2 في مايو 2009.

وقال إنريكي عقب المباراة: "النتيجة طبيعية، فهي تترجم تفوق برشلونة في كل شيء خلال المباراة".

وتابع "كل اللاعبين أدوا مباراة جيدة".

وكشف إنريكي عن أسباب عدم الدفع بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أساسيا في المباراة، وإشراكه كبديل في الشوط الثاني.

وأوضح "راقبت ميسي وسيرجيو روبرتو على مدار الأسبوع الماضي في التدريبات".

وواصل مضيفا "كان من الواضح أن جاهزية ميسي لم تكتمل بنسبة 100%، وسيرجيو روبرتو كان أفضل منه".

وأتم مدرب برشلونة "لذلك كان قرار عدم إشراك ميسي سهلا".