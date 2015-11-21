بالفيديو – الله عليك يا أستااااذ .. برشلونة يهزم خطة بينيتث بالأربعة

هل تتذكر الانفجار في وجه المعلم الذي أجرى تجربة بمعمل في إحدى المدارس المصرية؟ هذا بالضبط ما حدث مع رفائيل بينيتث في فوز تاريخي لبرشلونة على ريال مدريد 4-0 في كلاسيكو الجولة الـ12 من الليجا.

بينيتث قرر اليوم أن يلعب بارتكاز وحيد ضد ضيفه برشلونة، وأشرك توني كروس وأبقى على كاسيميرو على مقاعد البدلاء.

هاجم ريال مدريد ضيفه بكريستيانو رونالدو وجاريث بيل وجيمس رودريجيز مع العائد كريم بنزيمة.

والنتيجة كانت كارثة. النتيجة الأكبر لبرشلونة في سنتياجو برنابيو منذ الفوز 6-2 منذ مايو 2009.

سجل رباعية برشلونة لويس سواريز "هدفين" في الدقيقتين 11و74، ونيمار دا سيلفا في الدقيقة 39، وأندريس إنيستا في الدقيقة 54.

برشلونة ضد نفسه

بدأ برشلونة المباراة بتشكيل متزن، ولم يغامر لويس إنريكي بإشراك ليونيل ميسي.

استحوذ الضيوف على الكرة، ويقابله مع عدم وجود كثافة عددية في وسط ريال مدريد.

التهديد الأول كان من نيمار على مرمى كيلور نافاس في الدقيقة السابعة، بعد تمريرة بالكعب من سواريز، قابلها النجم البرازيلي بتسديدة قوية علت العارضة.

ثم أبعد كلاوديو برافو عرضية خطيرة من كريستيانو رونالدو، بعد مشوار مهاري رائع. حيث انطلق نجم ريال مدريد بالكرة في ناحية اليمين، وراوغ رقيبه خافيير ماسكيرانو بطريقة رائعة.

ولعب النجم البرتغالي عرضية، ولكن برافو تألق في إبعادها.

فرد برشلونة بهدف. واستلم سواريز تمريرة من سيرجيو روبرتو داخل منطقة الجزاء، ليسجل بهدوء في شباك نافاس.

الهدف هو الأول في شباك نافاس على ملعب سنتياجو برنابيو هذا الموسم.

ظل أداء ريال مدريد عقيما، ولم يشكل أي خطورة على مرمى برافو. ليأتي الرد من برشلونة مرة ثانية.

ولعب إنيستا تمريرة رائعة لنيمار في الدقيقة 39. سجل منها الهدف الثاني لبرشلونة. ووقف سيرخيو راموس مدافع ريال مدريد رافعا يده، مطالبا الحكم باحتساب تسلل.

ولكن في النهاية، سجل نيمار واحتفل برشلونة.

ثم أنقذ مارسيلو الظهير الأيسر لريال مدريد فريقه من هدف ثالث لبرشلونة في الشوط الأول.

وانطلق نيمار بالكرة على الجانب الأيسر بطريقة رائعة ثم راوغ نافاس، ليلعب كرة عرضية إلى سواريز.

وسدد سواريز الكرة بشكل مباشر في اتجاه المرمى الخالي من حارسه، ولكن مارسيلو أبعد الكرة من على خط المرمى برأسه.

برشلونة يواصل الإهانة

دخل ريال مدريد الشوط الثاني بشكل أفضل، وأهدر مارسيلو فرصة أولى.

ثم أطلق رودريجيز تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء بعد تبادل رائع للكرة مع جاريث بيل. ولكن برافو أبعد الكرة إلى ركنية بصعوبة.

وبعدها، أبعد نافاس الكرة إلى ركنية بعد ركلة حرة رائعة من نيمار.

وعلى عكس المتوقع، جاء الثالث من برشلونة. ورصاصة الرحمة كانت من المتألق إنيستا.

ولعب إنيستا الكرة إلى سواريز الذي تواجد داخل منطقة الجزاء، ليخدع دفاع ريال مدريد بتمريرة بالكعب.

استقبل إنيستا الكرة بتسديدة قوية جدا، سكنت شباك نافاس.

وفي الدقيقة 56، شارك ليونيل ميسي بديلا لإيفان راكيتيتش لينهي الساحر شهرين من الغياب بسبب الإصابة.

وبعدها، قتل برافو أمل ريال مدريد في العودة، بتصدي رائع لانفراد تام من رونالدو بعد تمريرة بيل.

ليعاقبه سواريز ويكمل الحفل بهدف رابع، بعدما استقبل تمريرة نيمار بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وزادت مشاكل ريال مدريد بطرد إسكو في الدقيقة 85، بعدما ضرب نيمار بدون كرة.

وأهدر منير الحدادي فرصة تسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 88 بعد عرضية من نيمار، ولكن كرته مرت بجوار القائم الأيسر.

شاهد الأهداف