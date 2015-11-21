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السلطات العراقية تجبر طائرتين ألمانيتين محملتين بأسلحة على الهبوط ببغداد

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السلطات العراقية تجبر طائرتين ألمانيتين محملتين بأسلحة على الهبوط ببغداد السلطات العراقية تجبر طائرتين ألمانيتين محملتين بأسلحة على الهبوط ببغداد
ذكرت مصادر إعلامية مختلفة اليوم السبت، أن مطار بغداد الدولى شهد هبوط طائرتين قادمتين من ألمانيا محملتين بأسلحة كاتمة للصوت وكميات كبيرة من الأموال كانتا متجهتين إلى إقليم كردستان.

وأكدت أن "سلطة الطيران المدنى فى بغداد أجبرت طائرتين قادمتين من جمهورية ألمانيا الاتحادية كانتا متجهتين إلى إقليم كردستان على الهبوط فى مطار بغداد الدولى”، موضحة أن الطائرتين كانتا تحملان كميات كبيرة من الأسلحة الكاتمة للصوت فضلا عن كمية من المال تقدر بنحو خمسة ملايين دولار.

وكان مطار بغداد الدولى قد شهد مؤخرا هبوط طائرتين قادمتين من تركيا والكويت إحداهما كندية والأخرى سويدية تحملان أسلحة كاتمة للصوت، كانتا فى طريقهما إلى إقليم كردستان، لكن سلطات المطار قد سمحت للطائرتين بالعودة من حيث أقلعتا.

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