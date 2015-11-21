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استمرار انقطاع المياه بـ"كفر أبو حسين" فى الزقازيق لليوم الثانى

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استمرار انقطاع المياه بـ"كفر أبو حسين" فى الزقازيق لليوم الثانى استمرار انقطاع المياه بـ"كفر أبو حسين" فى الزقازيق لليوم الثانى
سادت حالة من الغضب كفر أبو حسين بمدينة الزقازيق، بسبب انقطاع مياه الشرب منذ مساء أمس الجمعة، بسبب انفجار ماسورة التغذية الرئيسية للمنطقة دون إصلاحها حتى الآن.

وقال عدد من الأهالى إن الماسورة الرئيسية والكائنة بشارع مكتب البريد انفجرت أمس الجمعة فجأة، وتسببت شدة الانفجار فى حفرة عمقها 2 متر إلى جانب غرق الشوراع.

وقام الأهالى بإبلاغ الجهات المختصة بالأمس، ولم تتم الاستجابة لشكواهم، وتوجه صباح اليوم إلى ديوان عام المحافظة عدد آخر من الأهالى فى محاولة لمقابلة الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية، ولم يتم السماح لهم، بحسب قولهم.

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مصر 365