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برشلونة يقهر «مدريد» في عُقر داره

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برشلونة يقهر «مدريد» في عُقر داره برشلونة يقهر «مدريد» في عُقر داره

حقق برشلونة فوزا كبيرا على ريال مدريد في الجولة الـ12 من الدروي الإسباني اليوم السبت خلال المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير بسانتياجو برنابيو، وانتهت بنتيجة 0-4.

بهذا الفوز يرفع برشلونة الفارق مع النادي الملكي إلى 6 نقاط وينفرد بصدارة البطولة برصيد 30 نقطة، بينما يبقى ريال مدريد برصيد 24 نقطة فقط.

أحرز الأهداف سوايرز في الدقيقة 11 من عمر الشوط الأول، ثم أحرز البرازيلي نيمار الهدف الثاني في المبارة بالدقيقة 38، بينما أحرز انيستا الهدف الثالث في المباراة بالدقيقة 53 من عمر الشوط الثاني، ثم عاد سواريز ليسجل الهدف الرابع لبرشلونة  والثاني له في الدقيقة 75 من عمر المباراة.

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