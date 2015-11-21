مصدر قضائى: لا صحة لتخصيص لجان للنازحين من الشيخ زويد ورفح بالعريش

أكد مصدر قضائى بمحكمة شمال سيناء، أنه لا صحة لما تردد عن تخصيص لجنة انتخابية بالعريش للنازحين من مناطق الشيخ زويد ورفح المقيمين بالعريش.

وأكد المصدر فى تصريح صحفى أن توزيع اللجان كما أعلن عنه مسبقا فى دوائر المحافظة الأربعة .

من جانبهم أكد عدد من شباب مدينة الشيخ زويد، أنهم سينظمون صباح غدا أكبر حشد من نوعة للذهاب لصناديق الانتخابات فى دائرة الشيخ زويد.

وبدأت على صفحات التواصل الاجتماعى دعوات للمشاركة فى هذا الحشد .

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