المقاوم الشعبية اليمنية: مقتل 7 مسلحين من الحوثيين فى تعز

قتل سبعة مسلحين من الحوثيين والقوات العسكرية الموالية للرئيس السابق على صالح وأصيب 13 آخرون اليوم السبت، فى مواجهات مع الجيش الوطنى والمقاومة الشعبية اليمنية بمحافظة تعز 256 كم جنوب صنعاء.

وقالت مصادر فى المقاومة الشعبية، إن القتلى والجرحى سقطوا بمواجهات اندلعت فى أحياء الزنوج وعصيفرة شمال المدينة وجوار حى الدعوة شرق المدينة، وهو ما أسفر كذلك عن جرح 12 من رجال الجيش والمقاومة.

وأوضحت المصادر أن المواجهات اندلعت عقب هجوم عنيف شنه الحوثيون وقوات صالح على مواقع المقاومة هناك، إلا أن رجال المقاومة والجيش صدوا ذلك الهجوم وتمكنوا من "إجبار المليشيا على التراجع والفرار".

فى السياق نفسه ذكرت المصادر، أن قصف عنيف شنه طيران التحالف على مواقع تمركز الحوثيين وقوات صالح فى منطقتى السحي، و الحٌمام بمدينة الراهدة، دون أن تتضح على الفور الخسائر التى خلفها.

من جهة آخرى ، قالت مصادر محلية، إن 17 من المدنيين جرحوا جراء القصف الذى شنه الحوثيون وقوات صالح بمدافع الهاون والدبابات، حيث استهدف القصف أحياء ثعبات والدمغة والشماسى والروضة والموشكى والمسبح إلى جانب كلابة ووادى القاضي.

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