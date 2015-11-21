مرتضى منصور لـ في الجول: فيريرا يختلق مسرحية حزينة للرحيل.. لا تلومني الآن

يرى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن البرتغالي جوزفالدو فيريرا المدير الفني للفريق، اختلق حججا وهمية من أجل الرحيل.

وأعلن فيريرا عن رحيله من الزمالك بعدما تأخر النادي في الرد عليه، بشأن طلبه في الحصول على مستحقاته المتأخرة. ( اقرأ التفاصيل )

ثم وجه المدرب البرتغالي رسالة إلى جماهير الزمالك، أكد فيها أنه لا يستطيع العمل في ناد رئيسه لا يريده. ( اقرأ الرسالة )

وقال مرتضى لـFilGoal.com: "أوجه كلامي إلى فيريرا. لماذا تريد الرحيل الآن بحجة أننا نعاملك بشكل سيء وتختلق مسرحية حزينة".

وتابع "إذا كان فيريرا يريد الرحيل عن الزمالك بسبب رئيس النادي، فلماذا لم يرحل في عز الأزمات وفي الوقت الذي كنت انتقده فيه فعلا؟ أنا حاليا في ميت غمر بسبب الانتخابات البرلمانية ولم أتحدث عنه أو عن الفريق من قريب أو من بعيد".

وواصل مضيفا "فيريرا نفسه أجرى حوارا في البرتغال امتدح فيه الزمالك ورئيسه".

واستدرك "ولكن ما وصلني من الفندق أن فيريرا جمع كل متعلقاته التي تركها في غرفته منذ يومين، وهذا معناه أنه كان يخطط للهروب وليس للإجازة".

وأتم مرتضى "كان من الممكن أن يرحل فيريرا في السابق بسبب انتقادات رئيس النادي، ولكن الآن لا يجب أن يلومني".

وأعلن الزمالك عن اتصال النادي بالثنائي عبد الحليم علي وطارق مصطفى ليتولى أحدهما أو كليهما قيادة الفريق كمدرب عام حتى إشعار أخر. ( اقرأ التفاصيل )

كما كشف مصدر مسؤول بالنادي عن 3 نقاط تحفظ حفوق الزمالك بعد رحيل فيريرا. ( تعرف عليها )