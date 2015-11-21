أخبار عاجلة

بالصور.. جنازة مهيبة لـ"عروسي الدقهلية" -
بالصور- ملكات جمال يخطفن الأنظار في منطقة الأهرامات.. من هن؟ -
الكالشيو: جرب الصيف السنة دي .. في إيطاليا -
الكالشيو: تعليقات بعض المتابعين على الصفحة الرسمية للبرنامج .. الجمعة 07 إبريل 2017 -
خطوات تصعيدية غير مسبوقة من روسيا وتنبؤات باندلاع حرب عالمية بالمنطقة -
في خطوة مفاجئة || السودان تتخذ اجراء جديد وغير متوقع ضد المصريين.. يمثل صدمة للكثير من الفئات العمرية -
الكالشيو: جدول مباريات الدوري الإيطالي السبت والأحد 7 و 8 إبريل -
فرنسا: الضربات الأمريكية إشارة لروسيا وإيران بعدم الاستمرار في دعم الأسد -
الأردن: الضربة الأمريكية بسوريا رد فعل مناسب على استخدام "أسلحة الدمار الشامل" -
رئيس المجلس الأوروبي: الضربة الامريكية لسوريا تثبت التصميم ضد الهجمات الكيميائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

"البطش" يدعو لضرورة تفعيل اتفاق القاهرة لتجسيد المصالحة الفلسطينية

Google+ Print
"البطش" يدعو لضرورة تفعيل اتفاق القاهرة لتجسيد المصالحة الفلسطينية "البطش" يدعو لضرورة تفعيل اتفاق القاهرة لتجسيد المصالحة الفلسطينية
طالب القيادى فى حركة الجهاد الإسلامى، خالد البطش، بضرورة تفعيل اتفاق القاهرة لتجسيد المصالحة الفلسطينية، وضرورة فتح جميع المعابر دفعة واحدة عن طريق عن طريق الجهات المختصة فى المعابر والحدود.

وأوضح البطش فى تصريحات صحفية، أنه أصبح من الضرورى العمل على حل مشاكل الموظفين وإعادة الاعتبار للوحدة الوطنية، مطالباً الرئيس محمود عباس أبو مازن الدعوة لجلسة طارئة للإطار القيادى الموحد، تضم حركة حماس والجهاد الإسلامى كخطوة أولى فى الاتجاه الصحيح.

وأضاف البطش: المطلوب البعد عن الحلول المجزوءة لملف المصالحة، والبحث عن حل حقيقى لمسألة المعابر والبعد عن استغلال حاجة الناس.

ولم يستبعد القيادى البطش أن يشن الاحتلال الإسرائيلى حرباً على قطاع غزة، مشددًا على أنه من الضرورى أن نكون مستعدين للمواجهة معه فى قطاع غزة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365