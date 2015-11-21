"البطش" يدعو لضرورة تفعيل اتفاق القاهرة لتجسيد المصالحة الفلسطينية

طالب القيادى فى حركة الجهاد الإسلامى، خالد البطش، بضرورة تفعيل اتفاق القاهرة لتجسيد المصالحة الفلسطينية، وضرورة فتح جميع المعابر دفعة واحدة عن طريق عن طريق الجهات المختصة فى المعابر والحدود.

وأوضح البطش فى تصريحات صحفية، أنه أصبح من الضرورى العمل على حل مشاكل الموظفين وإعادة الاعتبار للوحدة الوطنية، مطالباً الرئيس محمود عباس أبو مازن الدعوة لجلسة طارئة للإطار القيادى الموحد، تضم حركة حماس والجهاد الإسلامى كخطوة أولى فى الاتجاه الصحيح.

وأضاف البطش: المطلوب البعد عن الحلول المجزوءة لملف المصالحة، والبحث عن حل حقيقى لمسألة المعابر والبعد عن استغلال حاجة الناس.

ولم يستبعد القيادى البطش أن يشن الاحتلال الإسرائيلى حرباً على قطاع غزة، مشددًا على أنه من الضرورى أن نكون مستعدين للمواجهة معه فى قطاع غزة.