نشرة ONA للفضائيات| عبد الرحيم علي ينضم لصدى البلد 2.. ونصر محروس في ضيافة صاحبة السعادة

إعداد – إنجي لطفي

تقدم وكالة أنباء أونا، نشرتها الإخبارية الخاصة بأخبار وسائل الإعلام، وبرامج التوك شو، وغيرها من البرامج التي تعرض على الشاشات المصرية الرسمية والخاصة.

قال محمد هاني رئيس قناة CBC، في تصريح خاص لوكالة «ONA»، إنه لا تعليق على قرار منع اللجنة العليا للانتخابات لقناة CBC من تغطية انتخابات البرلمان، مضيفا: “نحن نحترم القانون ولا نعمل إلا في إطاره”.. للمزيد

أعلنت قناة صدى البلد عن خريطتها البرامجية الجديدة بدءً من السبت المقبل 28 نوفمبر الجاري، حيث حرصت القناة على التنوع في محتوى البرامج والعمل على إرضاء المشاهد، من خلال كوكبة كبيرة من البرامج والمسلسلات الجديدة مع نخبة من أهم وأكبر مذيعي الفضائيات في مصر والوطن العربي.. للمزيد

تستضيف الفنانة إسعاد يونس مقدمة برنامج “صاحبة السعادة” على شاشة CBC، المنتج نصر محروس، في حلقة خاصة بعنوان ” الجندي المعروف”، يوم الإثنين المقبل، في تمام الساعة الـ11 مساءاً.. للمزيد

يفتتح الإعلامي عمرو عبدالحميد مقدم برنامج “حوار القاهرة” المذاع على شاشة “سكاى نيوز عربية” مساء اليوم السبت، في تمام الساعة الـ10 في الجزء الأول خيارات مصر فى مكافحة الإرهاب بعد شرم الشيخ وباريس، وما تتخذه مصر من إجراءات جديدة، وصولا إلى مجرى التحقيقات والإعلان الروسي عن القنبلة، وأُفق التعاون بين مصر والتحالف الدولي لمواجهة داعش، وخاصة مع روسيا أو فرنسا.. للمزيد

فى حلقة خاصة من برنامج بيت العيلة، غداً، في تمام الساعة العاشرة والنصف على قناة النهار تحت عنوان “الأطفال”، تستضيف نجوى إبراهيم خلال الحلقة الشاعر الغنائي سيد حجاب، والذي بدوره تحدث عن كتابة الشعر للأطفال، وأيضاً لماذا لا يوجد لدينا حالياً برامج وأفلام كارتون للأطفال، وتستضيف أيضاً في الحلقة عمرو سمير عاطف مؤلف مسلسل بكار، والذي قام بكتابة كارتون سندباد، وبرنامج عالم سمسم العالمي بالنسخة المصرية.. للمزيد

قال الملحن حلمي بكر، إن “تامر حسني مطرب ممتاز”، وقلت له “يا تامر بطل تحط في دماغك إنك هتبقى المطرب المصري العالمي”.. للمزيد