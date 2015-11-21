أخبار عاجلة

بالصور.. جنازة مهيبة لـ"عروسي الدقهلية" -
بالصور- ملكات جمال يخطفن الأنظار في منطقة الأهرامات.. من هن؟ -
الكالشيو: جرب الصيف السنة دي .. في إيطاليا -
الكالشيو: تعليقات بعض المتابعين على الصفحة الرسمية للبرنامج .. الجمعة 07 إبريل 2017 -
خطوات تصعيدية غير مسبوقة من روسيا وتنبؤات باندلاع حرب عالمية بالمنطقة -
في خطوة مفاجئة || السودان تتخذ اجراء جديد وغير متوقع ضد المصريين.. يمثل صدمة للكثير من الفئات العمرية -
الكالشيو: جدول مباريات الدوري الإيطالي السبت والأحد 7 و 8 إبريل -
فرنسا: الضربات الأمريكية إشارة لروسيا وإيران بعدم الاستمرار في دعم الأسد -
الأردن: الضربة الأمريكية بسوريا رد فعل مناسب على استخدام "أسلحة الدمار الشامل" -
رئيس المجلس الأوروبي: الضربة الامريكية لسوريا تثبت التصميم ضد الهجمات الكيميائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

نشرة ONA للفضائيات| عبد الرحيم علي ينضم لصدى البلد 2.. ونصر محروس في ضيافة صاحبة السعادة

Google+ Print
نشرة ONA

نشرة ONA

إعداد – إنجي لطفي

تقدم وكالة أنباء أونا، نشرتها الخاصة بأخبار وسائل الإعلام، وبرامج التوك شو، وغيرها من البرامج التي تعرض على الشاشات المصرية الرسمية والخاصة.

قال محمد هاني رئيس قناة CBC، في تصريح خاص لوكالة «ONA»، إنه لا تعليق على قرار منع اللجنة العليا للانتخابات لقناة CBC من تغطية انتخابات البرلمان، مضيفا: “نحن نحترم القانون ولا نعمل إلا في إطاره”.. للمزيد

قناة سي بي سي

قناة سي بي سي

أعلنت قناة صدى البلد عن خريطتها البرامجية الجديدة بدءً من السبت المقبل 28 نوفمبر الجاري، حيث حرصت القناة على التنوع في محتوى البرامج والعمل على إرضاء المشاهد، من خلال كوكبة كبيرة من البرامج والمسلسلات الجديدة مع نخبة من أهم وأكبر مذيعي الفضائيات في والوطن العربي.. للمزيد

صدى البلد

صدى البلد

تستضيف الفنانة إسعاد يونس مقدمة برنامج “صاحبة السعادة” على شاشة CBC، المنتج نصر محروس، في حلقة خاصة بعنوان ” الجندي المعروف”، يوم الإثنين المقبل، في تمام الساعة الـ11 مساءاً.. للمزيد

«إسعاد يونس» تستضيف المنتج« نصر محروس»

«إسعاد يونس» تستضيف المنتج« نصر محروس»

يفتتح الإعلامي عمرو عبدالحميد مقدم برنامج “حوار القاهرة” المذاع على شاشة “سكاى نيوز عربية” مساء اليوم السبت، في تمام الساعة الـ10 في الجزء الأول خيارات مصر فى مكافحة الإرهاب بعد شرم الشيخ وباريس، وما تتخذه مصر من إجراءات جديدة، وصولا إلى مجرى التحقيقات والإعلان الروسي عن القنبلة، وأُفق التعاون بين مصر والتحالف الدولي لمواجهة داعش، وخاصة مع روسيا أو فرنسا.. للمزيد

عمرو عبدالحميد

عمرو عبدالحميد

فى حلقة خاصة من برنامج بيت العيلة، غداً، في تمام الساعة العاشرة والنصف على قناة النهار تحت عنوان “الأطفال”، تستضيف نجوى إبراهيم خلال الحلقة الشاعر الغنائي سيد حجاب، والذي بدوره تحدث عن كتابة الشعر للأطفال، وأيضاً لماذا لا يوجد لدينا حالياً برامج وأفلام كارتون للأطفال، وتستضيف أيضاً في الحلقة عمرو سمير عاطف مؤلف مسلسل بكار، والذي قام بكتابة كارتون سندباد، وبرنامج عالم سمسم العالمي بالنسخة المصرية.. للمزيد

نجوى إبراهيم

نجوى إبراهيم

قال الملحن حلمي بكر، إن “تامر حسني مطرب ممتاز”، وقلت له “يا تامر بطل تحط في دماغك إنك هتبقى المطرب المصري العالمي”.. للمزيد

image_99959_ar

حلمي بكر

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
في خطوة مفاجئة || السودان تتخذ اجراء جديد وغير متوقع ضد المصريين.. يمثل صدمة للكثير من الفئات العمرية

في خطوة مفاجئة || السودان تتخذ اجراء جديد وغير متوقع ضد المصريين.. يمثل صدمة للكثير من الفئات العمرية

بالفيديو والصور || "المنصورة تتشح بالسواد" بعد مصرع 6 أشخاص بينهم عروسين ليلة دخلتهما .. وانتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس

بالفيديو والصور || "المنصورة تتشح بالسواد" بعد مصرع 6 أشخاص بينهم عروسين ليلة دخلتهما .. وانتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس

تويتر يسأل "بتشتري ايه بجنيه".. وردود المصريين مفاجأة

تويتر يسأل "بتشتري ايه بجنيه".. وردود المصريين مفاجأة

وزير التعليم لـ«التحرير»: خطة جديدة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر

وزير التعليم لـ«التحرير»: خطة جديدة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر