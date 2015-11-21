بالصور.. انتشار رجال القوات المسلحة حول اللجان الانتخابية بالإسماعيلية

انتشرت عناصر القوات المسلحة فى الشوارع وداخل وحول اللجان الانتخابية فى الإسماعيلية، قبل بدء المرحلة الثانية من ماراثون البرلمان غدًا على مدار يومين.

وشهدت لجان الدائرة الثانية بالإسماعيلية والتى تضم مركزى القنطرة شرق وغرب تأمين مكثف من عناصر القوات المسلحة وأجرى خبراء المفرقعات بالقوات المسلحة عمليات تعقيم اللجان واستخدام أجهزة الكشف عن الأجسام الغريبة باللجان.

وانتشرت عناصر القوات المسلحة بشوارع الدائرة الثانية أمام اللجان وداخلها وأزالوا لافتات الدعاية الانتخابية والملصقات من على جدران المقار الانتخابية. كما تشهد الشوارع دورات أمنية من القوات المسلحة والشرطة للاطمئنان على جاهزية اللجان.



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