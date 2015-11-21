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صور| رئيس جمعية الأخوة المصرية التونسية: جاليتنا بالخارج حريصة علي المشاركة في الانتخابات‎

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صور| رئيس جمعية الأخوة المصرية التونسية: جاليتنا بالخارج حريصة علي المشاركة في الانتخابات‎ صور| رئيس جمعية الأخوة المصرية التونسية: جاليتنا بالخارج حريصة علي المشاركة في الانتخابات‎

المصريون يدلون بأصواتهم في تونس

قال أحمد سمير سليمان رئيس جمعية الأخوة المصرية التونسية، لدى إدلاءه بصوته فى السفارة المصرية بتونس، إن أبناء الجاليات المصرية في الخارج حريصون علي المشاركة في تحقيق الاستحقاق الثالث والأخير من خارطة الطريق والتي رسمها الشعب المصري بعد ثورة 30 يونيو.

وأكد “سليمان” أن نسب التصويت سواء في تونس او باقي الدول ستشهد تزايد في نسب المشاركة عن المرحلة الاولي وهذا ما ظهر جليا منذ الصباح في مختلف المقرات الانتخابية في سفارتنا بالخارج.

وقال رئيس جمعية الأخوة المصرية التونسية، إنه أيضاً بصفته رئيس حركة شباب بالخارج يتابع لحظه بلحظه تصويت المصريين بالخارج من خلال غرفة العمليات الانتخابية المشتركة بين الاتحاد العام للمصريين بالخارج وحركة شباب مصر بالخارج والتي تتابع إقبال المصريين بالخارج بشكل مستمر خلال اليوم وغداً.

ووجه “سليمان” في الختام الدعوة لكل المصريين بالخارج أن نجعل من هذة المشاركة في الانتخابات يوم احتفال بمناسبة استكمال الاستحقاق الثالث والأخير متوحدين يدا بيدا لنبني مصر المستقبل تحيا مصر.

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