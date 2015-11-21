بالفيديو.. على جمعة: "الإخوان خرفان ومنافقون.. ولم يحققوا إلا الفتن والفشل"

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قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إن المحن من العوارض، وليست شيئا دائما، وهى تزيد من درجة المؤمنين ومكانتهم، مشيراً إلى أن جماعة الإخوان، خيب الله سعيها وقصدها، منذ 80 عاما عند تأسيسها ولم تحقق إلا الفتن والفشل، وتابع: "الإخوان ليسوا فى محنة هم فى فشل وصدام مع المجتمعات والحكومات المسلمة ويكفرونها ويكفرون المسلمين أصحاب القبلة".>وأضاف "جمعة" خلال ببرنامج "والله أعلم" الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل عبر فضائية "cbc"، أن الله سبحانه وتعالى لم يمكن لجماعة الإخوان كونهم منافقين ومخالفين للمحاجة البيضاء، مشيراً إلى أنه وجّه النصح لجماعة الإخوان وأخبرهم بالأحاديث التى وردت فى الفتن، وتابع: "قلت لهم أحاديث اجتناب الفتن وأن يلزم الإنسان بيته إذ ما وقعت والموعد سيكون عند الله سبحانه وتعالى، فقالوا لى: ونساق كالخرفان.. طيب ما أنتوا خراف أصلاً لأنكم عصيتم أبا القاسم".