وزيرة الهجرة تتعهد لوالد المصرى ضحية ضحية إرهاب باريس بحل أزمة شهادة الوفاة

أجرت وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج نبيلة مكرم عبد الشهيد، اتصالاً هاتفياً بوالد ضحية أحداث باريس الحاج عماد الجبالى والد الشاب صالح الذى توفى فى أحداث باريس، حيث قدمت واجب العزاء للأسرة، وأعربت عن بالغ حزنها الشديد لوفاة نجله ، كما أكدت له وقوف أجهزة الدولة بجوارهم، وأنها تتابع القضية بنفسها.

وفى سؤال للوزيرة حول مطالب أسرة الفقي ، أجابها والد الضحية أنهم يشعرون بالضيق بسبب شهادة الوفاة، حيث كتب فيها سبب الوفاة بأنها طبيعية، وليست بسبب الأحداث الإرهابية الأخيرة، فطلبت منه الوزيرة بالحضور لمقر الوزارة بكامل الأوراق حتى يتسنى لها معالجة الأمور ووضعها فى نصابها الطبيعى.

وأكدت نبيلة مكرم أن وزارة الهجرة تسعى لكى تحصل أسرة الفقيد على كافة حقوقهم، خاصة وأن الضحية كان مقيماً شرعياً بفرنسا، وأنها ستتواصل مع السفارة المصرية هناك للوقوف على أية مستجدات بخصوص القضية، وذلك للحصول على كامل حقوق صالح عماد الجبالى ضحية أحداث باريس .

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