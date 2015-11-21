"تعليم القليوبية" تعلن حالة الطوارئ والانتهاء من التجهيز للانتخابات

أعلنت ألفت عبد الرحيم فرغلى وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية أن المديرية استعدت بشكل كامل لانتخابات مجلس النواب مشيرة إلى إلى أنه قد تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية فضلاً عن غرفة بكل إدارة تعليمية لمتابعة سير العملية الانتخابية وتقديم التيسيرات للجنة المشرفة على الانتخابات وأكدت أنه تم إعلان حالة الطوارئ القصوى بجميع الإدارات حتى انتهاء الانتخابات.

وأشارت فى تصريحات صحفية إلى أنه قد تم عقد اجتماع بمديرى الإدارات لتنفيذ كل التوجيهات الواردة من اللجنة العليا للانتخابات وإعداد كشوف أمناء اللجان والمديرين والعاملين بالمدرسة الذين تم ترشيحهم للمشاركة فى الانتخابات بالتنسيق مع ديوان عام المحافظة فضلاً عن التأكد من وجود غرف مؤمنة بالحديد لتأمين صناديق الاقتراع وتوافر المرافق من كهرباء ومياه ومولدات كهرباء والتنسيق مع الوحدات المحلية لإزالة أى معوقات بمحيط المدارس.

وتابعت: أنه قد تم التنبيه على مديرى المدارس التى بها لجان انتخابية بالتواجد داخل المدرسة ومعه 2 عمال لتقديم كل التسهيلات للمشرفين على الانتخابات فضلاً عن تكليف إدارة الأمن بالمديرية للتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية لمتابعة تأمين سير الانتخابات ومواجهة أى طوارئ ورفع درجة الاستعدادات القصوى بكل الإدارات التعليمية.

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