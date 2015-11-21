بالفيديو والصور.. خبراء المفرقعات يمشطون المقار الانتخابية فى الإسماعيلية

قال اللواء على العزازى مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسماعيلية، إن مفتشى المفرقعات التابعة لإدارة الحماية المدنية بالإسماعيلية قد انتهت من فحص وتفتيش وتعقيم جميع المقار الانتخابية على مستوى المحافظة.

وأضاف مدير الأمن فى تصريحات له، أنه تم الدفع بعدد كبير من مفتشى المفرقعات والكلاب البوليسية للكشف عن المقار الانتخابية قبل تسليمها للمشرفين والقائمين على العملية الانتخابية.

وأشار مدير الأمن، إلى أن جميع القوات انتظمت فى اللجان وفى أماكنها، مؤكدًا أن جميع اللجان استعدت لاستقبال الناخبين.



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