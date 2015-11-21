قرعة الدور الأخير من تصفيات كأس العالم في القاهرة يونيو القادم

قال الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إنه تقرر وبالاتفاق مع الاتحاد الدولي (الفيفا) إجراء قرعة الدور الأخير من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018 في مقر الاتحاد الإفريقي للعبة في القاهرة في 24 يونيو 2016 وذلك حسبما أفادت رويترز.

ولم يكشف الموقع الرسمي للاتحاد القاري الذي أعلن موعد إجراء القرعة يوم السبت عن مزيد من التفاصيل.

وتأهل للمرحلة الأخيرة من التصفيات 20 منتخبًا سيتم تقسيمهم إلى 5 مجموعات ليتأهل الأول من كل مجموعة مباشرة للنهائيات العالمية التي ستقام في روسيا.

وستقام هذه المرحلة من التصفيات بنظام الدوري ذهابًا وإيابًا.

والمنتخبات المتأهلة للمرحلة الأخيرة من التصفيات الإفريقية هي مصر والجزائر وتونس والمغرب وليبيا وغانا والجابون وغينيا وزامبيا والكونغو الديمقراطية وساحل العاج وأوغندا ونيجيريا والرأس الأخضر والكاميرون ومالي والسنغال والكونجو وبوركينا فاسو وجنوب إفريقيا.

ويسعى منتخب مصر إلى التأهل لنهائيات كأس العالم القادمة بعد غياب دام 25 عاما منذ أن تأهل لآخر مرة في 1990 في إيطاليا بقيادة المدرب الراحل محمود الجوهري.