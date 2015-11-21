ضبط عاطل بحوزته 20 طربة حشيش و1200 قرص تامول بالمحلة

تمكن ضباط مباحث قسم ثان المحلة، من ضبط عاطل سبق اتهامه فى قضيتى سرقة كابلات كهربائية وبحوزته 20 طربة حشيش و1200 قرص تامول بقصد الاتجار.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية، إخطارًا من اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية بتمكن الرائد محمد صقر رئيس مباحث قسم ثان المحلة والقوة المرافقة له تحت إشراف العقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، من ضبط المتهم محمد.ج.ع 32 سنة عاطل سبق اتهامه فى قضيتى سرقة كابلات كهربية وبحوزته 20 طربة حشيش و1200 قرص تامول بقصد الاتجار، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.