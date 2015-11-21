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حبس عاطل يدير ورشة لتصنيع الأسلحة وأطلق النار على ملهى ليلى بالهرم

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حبس عاطل يدير ورشة لتصنيع الأسلحة وأطلق النار على ملهى ليلى بالهرم حبس عاطل يدير ورشة لتصنيع الأسلحة وأطلق النار على ملهى ليلى بالهرم
أمرت نيابة العمرانية، برئاسة المستشار محمد أبو زينة رئيس النيابة، بحبس "ك.م" والشهير بـ"فسيخة" 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإطلاق نار على ملهى ليلى بمنطقة الهرم، وإدارته ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بدائرة قسم شرطة العمرانية، وأمرت النيابة بالتحفظ على الأسلحة المضبوطة بحوزة المتهم وعرضها على المعمل الجنائى لفحصها ومعاينتها.

كان عاطل يدعى "ك.م" وشهرته "فسيخة" قد أطلق النار على ملهى ليلى من فرد خرطوش بشارع الهرم، وأثار حالة من الذعر بسبب منعه من الدخول ثم فر هاربًا، وتمكن رجال المباحث من تحديد مكان هروبه وأثناء ضبطه خلال تواجده بورشة نجارة خاصة به وشقيقه، تبين أنه يقوم بتصنيع الأسلحة النارية بها، واعترف المتهم بارتكاب الواقعة وتصنيعه الأسلحة النارية، فحرر محضر بالواقعة.

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مصر 365