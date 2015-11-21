سقوط عاطل بحوزته 3 قطع حشيش فى حملة أمنية بالوادى الجديد

تمكنت قوة شرطة من مباحث مديرية أمن الوادى الجديد ومباحث مركز شرطة بلاط من ضبط عاطل بحوزته قطع من مخدر الحشيش، فى حملة أمنية بدائرة المركز، تم تحريز المضبوطات، وتحرر بها المحضر رقم 236 إدارى مركز شرطة بلاط لسنة 2015 وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء محمد قاسم، مدير أمن الوادى الجديد، إخطارًا يفيد بضبط "م.أ" 37 سنة عاطل من أبناء محافظة السويس ومقيم بمدينة بلاط، وبحوزته 3 قطع حشيش، واعترف بحيازتها بقصد التعاطى، تم تحريز المضبوطات وتحرر بها محضر وأحيلت إلى النيابة العامة.