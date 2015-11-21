أخبار عاجلة

الكالشيو: جرب الصيف السنة دي .. في إيطاليا -
الكالشيو: تعليقات بعض المتابعين على الصفحة الرسمية للبرنامج .. الجمعة 07 إبريل 2017 -
خطوات تصعيدية غير مسبوقة من روسيا وتنبؤات باندلاع حرب عالمية بالمنطقة -
في خطوة مفاجئة || السودان تتخذ اجراء جديد وغير متوقع ضد المصريين.. يمثل صدمة للكثير من الفئات العمرية -
الكالشيو: جدول مباريات الدوري الإيطالي السبت والأحد 7 و 8 إبريل -
فرنسا: الضربات الأمريكية إشارة لروسيا وإيران بعدم الاستمرار في دعم الأسد -
الأردن: الضربة الأمريكية بسوريا رد فعل مناسب على استخدام "أسلحة الدمار الشامل" -
رئيس المجلس الأوروبي: الضربة الامريكية لسوريا تثبت التصميم ضد الهجمات الكيميائية -
محافظ دمياط: قادرون على التصدي للإرهاب.. تأمين مكثف لاحتفالات شم النسيم -
بالصور.. الإسماعيلية تستعد لاستقبال مليون زائر في احتفالات شم النسيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

عبور 14 ألف و614 سفينة قناة السويس خلال 10 أشهر

Google+ Print
عبور 14 ألف و614 سفينة قناة السويس خلال 10 أشهر عبور 14 ألف و614 سفينة قناة السويس خلال 10 أشهر
عبرت المجرى الملاحى لقناة السويس 14 ألفا و614 سفينة متنوعة خلال 10 أشهر بحمولات بلغت 834 مليونا و614 ألف طن، مقابل 14 ألفا و204 سفن عبرت القناة خلال نفس الفترة من العام الماضى، بحمولات بلغت 800 مليون و413 ألف طن، بزيادة 2.9% لأعداد السفن العابرة وقرابة 4.3% للحمولات المنقولة.

وأكدت الإحصائيات الملاحية الصادرة عن هيئة قناة السويس أن سفن الحاويات تصدرت قائمة عملاء قناة السويس خلال تلك الفترة بإجمالى 5 آلاف و10 سفن، بحمولات بلغت 466 مليونا و512 ألف طن، مقابل 5 آلاف و114 سفينة بحمولات بلغت 447 مليونا و533 ألف طن خلال الفترة المقابلة من العام الماضى، بإنخفاض بلغت نسبته 2% لأعداد السفن العابرة وارتفاع فى الحمولات المنقولة بنسبة 4.2%..

وأوضحت الإحصائيات أن ناقلات البترول حققت إرتفاعا محدودا فى أعداد وحمولات الناقلات العابرة للقناة خلال تلك الفترة، حيث عبرت القناة 3 آلاف و555 ناقلة بترول، بحمولات بلغت 145 مليونا و971 ألف طن، مقابل 3 آلاف و350 ناقلة بحمولات بلغت 135 مليونا و425 ألف طن خلال الفترة المقابلة من العام الماضى، بزيادة بلغت نسبتها 6.1% لأعداد السفن العابرة وقرابة 7.8% للحمولات المنقولة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365