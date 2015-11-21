عبور 14 ألف و614 سفينة قناة السويس خلال 10 أشهر

عبرت المجرى الملاحى لقناة السويس 14 ألفا و614 سفينة متنوعة خلال 10 أشهر بحمولات بلغت 834 مليونا و614 ألف طن، مقابل 14 ألفا و204 سفن عبرت القناة خلال نفس الفترة من العام الماضى، بحمولات بلغت 800 مليون و413 ألف طن، بزيادة 2.9% لأعداد السفن العابرة وقرابة 4.3% للحمولات المنقولة.

وأكدت الإحصائيات الملاحية الصادرة عن هيئة قناة السويس أن سفن الحاويات تصدرت قائمة عملاء قناة السويس خلال تلك الفترة بإجمالى 5 آلاف و10 سفن، بحمولات بلغت 466 مليونا و512 ألف طن، مقابل 5 آلاف و114 سفينة بحمولات بلغت 447 مليونا و533 ألف طن خلال الفترة المقابلة من العام الماضى، بإنخفاض بلغت نسبته 2% لأعداد السفن العابرة وارتفاع فى الحمولات المنقولة بنسبة 4.2%..

وأوضحت الإحصائيات أن ناقلات البترول حققت إرتفاعا محدودا فى أعداد وحمولات الناقلات العابرة للقناة خلال تلك الفترة، حيث عبرت القناة 3 آلاف و555 ناقلة بترول، بحمولات بلغت 145 مليونا و971 ألف طن، مقابل 3 آلاف و350 ناقلة بحمولات بلغت 135 مليونا و425 ألف طن خلال الفترة المقابلة من العام الماضى، بزيادة بلغت نسبتها 6.1% لأعداد السفن العابرة وقرابة 7.8% للحمولات المنقولة.

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